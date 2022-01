„Stejně jako loňský ročník byl i letošní pátý ročník turnaje přesunut kvůli stále probíhající koronavirové pandemii,“ hodnotí hlavní organizátor turnaje a předseda českokrumlovského klubu Radek Votava. „Jsme moc rádi, že odložený turnaj mohl proběhnout v novém termínu, i když nebylo do poslední chvíle jasné, jak se nás dotknou vládní opatření a zda se turnaj vůbec uskuteční. Turnaj se nakonec uskutečnil za aktuálních nařízení vlády a kontroly bezinfekčnosti všech lidí v hale a samotný průběh byl bez zásadních problémů."

Koronavirová situace ovlivnila nejen účast, ale také formát turnaje. Celkově se do turnaje přihlásilo 98 hráčů a hráček z České republiky, Anglie, Německa, Maďarska, Izraele, Polska, Slovenska a Švédska. "Některé státy na poslední chvíli řešily národní lockdown, a tím pádem i jejich odhlášky, kterých bylo tolik, že vrchní rozhodčí Michal Hubáček společně s Badminton Europe rozhodli odehrát turnaj pouze ve dvou dnech."

Podle Radka Votavy se tento formát ukázal jako šťastná volba. "Byl to správný kompromis pro všechny zúčastněné a nakonec i pro pořadatele." I vzhledem k předchozímu turnaji to byl pro hráče a pro pořadatele velký zápřah od čtvrtka večer až do úterní noci.

Nejvíc se dařilo hráčům České republiky a Polska. Dvouhru, čtyřhru žen i smíšenou čtyřhru ovládli čeští reprezentanti: Petra Maixnerová, Kateřina Osladilová – Valérie Žurková, Ondřej Běhounek – Ivana Treperová. "Dvě turnajová vítězství ve dvouhře a čtyřhře mužů si připsali Poláci Jan Wilczak a Bartolomiej Butkus a Jane Wilczakem."

Na turnaji startovali a zároveň se zapojili do organizace a rozhodování zápasů i českokrumlovští hráči Patrik Fuciman, Dennis Pražák, Petr Jurný, Kristýna Kozáková, Eliška Mikešová, Denisa Půlpánová, Tereza Pavlyková a nehrající Bára Krištofová, Matyáš Puffr, Lucie Černá a Linda Šmikmátorová. "Pro mnohé z nich to byla premiérová účast na takovém turnaji a také pěkný pracovní zápřah," doplnil Radek Votava.