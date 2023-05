83. ročník silničního běhu na 25 km Kolem Hluboké, mem. manželů Nedobitých, pořádaný TJ KIN ČB a TJ Hluboká, vyhrál David Vaš (Tým Dejvid) časem 1:24:02 před Petrem Hošnou (Písek), který dosáhl 1:24:05. Jsou to dva nejrychlejší od roku 2013, kdy se běhá po změněné trase přes Zahájí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Další pořadí: 3. Jan Flašar (ČD) 1:29:32, 4./1. nad 40 Petr Macek (JčKM) 1:29:39, 5./1. nad 50 Martin Frelich (JčKM) 1:32:08, 6. Miroslav Vilím (Písek) 1:32:28, 7./2. nad 50 Jan Bláha (Krom.) 1:35:32, 8./3. nad 50 Mulugeta Serbesa (Bechyně) 1:35:42, 9./1. žena Lenka Koubková-Všetečková (Sp. Praha) 1:40:34 - sedmá všech dob, 10./2. žena Zuzana Durcová (BMSC Bratislava) 1:43:11, 11. František Volf 1:43:12, 12./2. nad 40 Petr Klimeš 1:45:50, 13./3. nad 40 Vojtěch Joza (ČD) 1:46:41, 14. Josef Bartyzal (JčKM) 1:46:56, 15. Tomáš David (Tým Dejvid) 1:47:50, 16. Lukáš Rokos (Tř.) 1:48:16, 17./1. nad 60 Jaroslav Pudil (M2 Bečvář Str.) 1:53:34… 21./3. žena Simona Zlochová (JčKM) 1:58:06, 22./2. ženy B Pavla Stulíková (Dř.) 1:59:33. Dokončilo 36 běžců. Video Jaroslava Vokála je na hhtps://www.youtube.com.watch?v=q5SowMzZlXw.

Linecký maraton "zkusil" sedmiletý kluk

Táta se synem přihlíželi lineckému maratónu v aleji u Prátru. Sedmiletý chlapec se náhle "utrhl" a přidal se ke kolemběžící skupině. Otci se v ten moment ztratil z očí a znepokojený rodič vyrozuměl policii. Asi 40 minut poté dítě v balíku vypozoroval jeden z funkcionářů závodu. V době objevení uběhlo už sedm kilometrů… V pondělí řekl hošík v televizních zprávách ZiB, že dlouhou štreku ještě nikdy neběžel a chtěl si to vyzkoušet. Příští rok se prý přihlásí do dětského běhu, uvedly OÖN. Na snímku je s otcem.

Podrobné výsledky jsou na webu OÖN.

Sedmiletý si zkusil linecký maraton…Zdroj: Zdroj: OÖN

Pernicové uspěli v Pasově

Diecézní sportovní svaz Pasov uspořádal po tříleté koronou vynucené přestávce 21. mezinárodní běh Kolem dómu. Na startu bylo 1093 účastníků z Německa, Rakouska, Francie a Česka. "Nejrychlejší mezi mládeží na trati 4100 m byla 16letá Lucie Pernicová (LBK Železná Ruda) s časem 16:32, 19letý Martin Wolf vyhrál kategorii do 20 let výkonem 16:23," napsala PNP. Ve výsledcích jsme našli také Radka Pernicu, druhého do 12 let, a Ondřeje Pernicu, který byl v kategorii nad 45 let šestý.

Pasovský deník pak na okraj poznamenal: "Dokonce jeden bobr (Stefan Löwe z baseballistů Passau Beavers) se vmísil mezi účastníky a spotřeboval na trať 36:18 minuty…"

Pasovem zase utíkal baseballový bobr.Zdroj: Zdroj: PNP