Trenér volejbalistů Jihostroje České Budějovice René Dvořák několikrát v této sezoně nasadil do zápasu nahrávače Ondřeje Piskáčka, který mu splatil důvěru spolehlivým výkonem. „Měl to těžké, ale zápas v pohodě zvládl,“ pochvaloval si kouč třeba po utkání s Ústím nad Labem. "Pekelný nástup mezi dýmy v potemnělé Sportovní hale si užil Ondřej Piskáček jakožto člen základní šestky vůbec poprvé," připomíná tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer.

Dobrý výkon z Prahy potvrdili doma. Jihostroj to je stroj, skandovali fanoušci

„Nebyl to ale první zápas, co jsem hrál od začátku,“ připomíná nahrávač, který dostává od trenérů čím dál více prostoru. „Každým balonem se na hřišti cítím jistější,“ myslí si talentovaný mladík (23).

Do konce základní části zbývají poslední tři zápasy a Jihostroj stále bojuje o post lídra extraligy. Po zápase v Brně pojede 20. a 21. února českobudějovický tým na jeden z vrcholů sezony – Final Four Českého poháru do Teplic. Znovu na volejbal do Sportovní haly vyrazí fanoušci Jihostroje v sobotu 26. února od 18 hodin, kdy České Budějovice přivítají pražské Lvy.