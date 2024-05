Přepisovali dějiny svého klubu, vyhráli druhou ligu, ale postup mezi elitu nakonec museli odmítnout. Futsalisté Absolutu Černý Dub dosáhli mimořádného sportovního úspěchu, ale třešnička na dortu v podobě premiérové účasti v nejvyšší soutěži se nakonec nekoná. „Hlavní problém byl povinnost mít mládežnické týmy, ale také finanční a organizační náročnost,“ říká manažer týmu Radim Staněk.

Máte za sebou nejúspěšnější sezonu v historii Absolutu, která skončila vítězstvím ve skupině Západ druhé ligy. Jak se soutěž z vašeho pohledu vyvíjela?

Je to skutečně tak, jedná se pro náš klub o mimořádný úspěch, v nějž jsme popravdě snad ani nedoufali. Tomu odpovídal i náš vstup do soutěže, kdy jsme po pěti kolech měli „jen“ šest bodů, přičemž jsme tři utkání hráli doma. Postupně jsme ale výsledky zlepšili a nakonec za sezonou udělali zlatou tečku!

Kdy jste začali věřit, že byste mohli druhou ligu vyhrát?

Nevím, jak kluci, ale já tomu vlastně nevěřil až do poslední chvíle, ačkoli jsem po tom vnitřně samozřejmě velice toužil a moc si to přál. Jak Bohemians, tak posléze zejména Kladno, se však držely v podstatě až do poslední chvíle v těsném závěsu, donutily nás ze sebe vydat to nejlepší a neměli jsme tak prostor pro větší zaváhání.

Prvenství jste slavili už kolo před koncem po domácí výhře nad Wizards Praha. Byl to ideální scénář a oslavy byly důstojné?

Musím říct, že pro nás se skutečně jednalo o naprosto ideální scénář, který z našeho pohledu v podstatě nešel vymyslet lépe. V daném kole totiž na sebe narazilo druhé Kladno se třetími Bohemians, kde na konečných 2:2 vyrovnávala Bohemka

poslední střelou v zápase. Na základě tohoto výsledku jsme věděli, že pokud dovedeme domácí utkání s Wizards do vítězného konce, staneme se mistry. To se nám podařilo a prvenství jsme tak slavili před našimi fanoušky. Na toto utkání navíc dorazili i kluci z našeho spřáteleného rakouského UFC Langschlag a atmosféra v hale tak byla i díky nim naprosto senzační. O týden později už jsme tak do daleké Kadaně jeli již s čistou hlavou…

Proč jste nakonec nekývli na postup do nejvyšší soutěže? Jaké byly hlavní překážky v licenčním řádu, že jste nakonec první lize nesáhli?

Když jsem si nedávno četl vyjádření volejbalového Jihostroje ohledně nepostupu Madety do ženské extraligy, mohl bych bohužel devadesát procent zkopírovat a pověsit k nám na webové stránky. Vedle organizační a finanční náročnosti byla pro nás zejména překážkou povinnost mít dorostenecké a juniorské mužstvo.

Je podle vás správná cesta, že se nejvyšší soutěž tváří jako profesionální sport a nepouští mezi sebe amatérské futsalisty?

Z emocionálního hlediska mě to velice mrzí, zahrát si 1. Futsal ligu by pro nás bylo krásné vyvrcholení a nedocenitelná zkušenost. Navíc si troufám říct, že bychom v rámci možností zvládli hrát důstojnou roli, přivedli nejvyšší soutěž zpět na jih Čech atd. Navíc i kluci byli odhodlaní si první ligu zkusit. Na stranu druhou musím přiznat, že z hlediska vedení futsalu toto nastavení rámcově chápu a po stránce rozvoje futsalu jako takového to lze považovat za opodstatněné.

Máte v plánu zkusit splnit podmínky a budete usilovat o postup v příštím ročníku?

To je otázka, na kterou v klubu teprve budeme hledat odpověď. Každopádně vše nasvědčuje tomu, že unikátní možnost na postup o patro výš byla právě letos a my ji nevyužili. Už jen vyhrát celou 2. Futsal ligu západ je nesmírně těžké, navíc to vypadá, že postupový klíč se notně zkomplikuje. Nejvyšší soutěž by se měla zužovat z dvanácti na deset týmů a přímo by postupoval pouze vítěz Superpoháru. Poraženého z tohoto duelu by čekala ještě baráž.

Nemáte obavy o ztrátu motivace, protože ve druhé lize už lepší než loni skončit nemůžete?

Přiznám se, že trochu mám. Bude to pro mě jako manažera klubu zřejmě jedna z velkých výzev směrem k nadcházející sezoně. Pevně ale věřím, že to společně s klukama zvládneme.

Kdy zahájíte přípravu na další sezonu a jak bude vypadat?

Byť pro nás druholigová sezona již skončila, nadále se nám daří postupovat letošním ročníkem Poháru SFČR, v němž se v červnu v rámci regionálního semifinále utkáme s divizními Tenisáky Benešov. S tréninky a potažmo přátelskými utkáními bychom měli začít v srpnu. Premiérové mistrovské utkání další sezony by pak mělo být na programu tradičně koncem září.