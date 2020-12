„Adam Kolařík na cestě do finále ve svém prvním zápase vyhrál vzdáním soupeře a v semifinále nad svým protivníkem zvítězil vysoko na body,“ popisoval Kolaříkovu cestu za titulem jeho oddílový trenér Miroslav Foral. „Ve finále se Adam střetl s Janem Mužíkem z BC Ostrava, s nímž odboxoval strhující zápas, ve kterém na body přesvědčivě vyhrál,“ ocenil Foral.

Sedmadvacetiletý Adam Kolařík, jenž pracuje jako policista, je několikanásobným mistrem republiky a vítězem čtyř mezinárodních turnajů. „V sezoně 2018 – 19 byl členem vítězného družstva extraligy boxu a tři roky nepoznal v extralize přemožitele,“ vyzdvihl Foral a dodal, že za poslední čtyři roky Kolařík utrpěl pouze jedinou prohru, a to ve finálovém duelu mezinárodní Velké ceny Ústí nad Labem. Tam prohrál s olympijským vítězem a dvojnásobným mistrem Kuby všech vah.

K boxu Kolaříka přivedl jeho kamarád ze školy. „Adamovi bylo patnáct let a na to, že by z něho jednou mohl být špičkový boxer, to moc nevypadalo. Byl to takový tlouštík, prostě jihočeský chasník ze Studené, ale box ho bavil a brzy se začal prosazovat,“ s úsměvem líčil začátky Kolaříkovy boxerské kariéry trenér Foral.

První titul mezi dospělými Kolařík vybojoval v roce 2017 v Ostravě, kde ve finále v supertěžké váze nad 91 kilogramů porazil favorizovaného Dominika Musila. Byl to pro třeboňský klub historicky premiérový titul mezi dospělými. „Adam zvítězil zaslouženě, v těžkém boji o zlato se vypořádal s o dvacet kilogramů těžším soupeřem. Jeho výkon a výsledek jenom podtrhuje velmi dobrou práci našeho oddílu,“ pochvaloval si tehdy v rozhovoru pro Deník jižní Čechy trenér Foral.

V současné době je Adam Kolařík v Česku jedničkou jak do 91 kg, tak i v supertěžké váze. „Většinou má nad těch devadesát kilo, ale když je třeba, dokáže šest sedm kilo shodit a může jít o váhu níž,“ uvedl Foral, dle něhož totiž Adam těžko hledá v zemi soupeře. „Proto jezdí do Polska či Rakouska, teď konkrétně se chystá do Lince,“ uzavřel Kolaříkův kouč.