Adam Ťoupalík jezdil v barvách jednoho z nejlepších českých týmů Elkov Kasper. "Bylo to super. Pro mě, pro rodáka z jižních Čech to je téměř domácí závod. Jeden z mála, také proto jsem si ho moc užil." Adam dobře věděl, co si na trati může dovolit. "Většinu tras mám najetou z tréninku," přikyvoval. "Dobře jsme věděli, co nás čeká." V týmu Elkov startoval také další Jihočech Michael Boroš. Adam Ťoupalík se vracel k průběhu náročného čtyřetapového závodu a ke zvoleným trasám: "Na Jindřichohradecku a Třeboňsku jezdíme pravidelně, ale třeba na Javorníku jsem byl letos poprvé asi před měsícem," připomněl třetí etapu, která startovala ve skvělé kulise na českokrumlovském náměstí a končila právě ve zmiňovaném lyžařském středisku. "Většinu tras jsme s Michalem Borošem znali dobře," zmínil i svého parťáka z týmu Elkov. Právě Ťoupalík a Boroš vytvořili na jihu velmi silnou sparingpartnerskou dvojici. "Znalost prostředí nám malinko hrála do karet."