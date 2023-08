Velký úspěch Adély Holubové na EYOF v Mariboru. Adéla Holubová a Michal Rada (i Nina Radová a Adéla Štefanová) jsou z oddílu T. J. Sokol České Budějovice, Filip Toul z SK Čtyři Dvory České Budějovice. Všichni jsou z Gymnázia Česká (až na Filipa Toula jsou všichni na sportovním gymnáziu).

Jihočeši na EYOF v Mariboru | Video: Deník/ archiv Petra Bahenského

Na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) do 17 let v Mariboru získala Adéla Holubová zlatou medaili v běhu na 800 m, kdy časem 2:06,15 nedala soupeřkám ve finiši šanci. Po takticky zvládnutém rozběhu se držela ve finále v poli soupeřek a razantním nástupem dvě stě metrů před cílem závod rozhodla. "Je to její prozatím největší sportovní úspěch, přestože je Adéle teprve patnáct let a deset měsíců, navázala na titul na mistrovství České republiky v kategorii do 22 let, do 17 let, do 15 let, na rekord České repuvoiky dorostenek v hale, třetí místo na mistrovství České republiky žen v hale a první místo na DNA soutěži v Madridu," uvedl trenér Petr Bahenský.

Viděli jsme nové dresy Motoru. Máme je na videu. Líbí se vám?

Filip Toul obsadil v běhu na 1 500 m 7. místo časem 3:56,19 a Michal Rada měl v rozběhu pád na 7. překážce, po kotoulu se zvedl a ještě dokázal svůj rozběh vyhrát. "Bohužel po protestu byl diskvalifikován." Jeho osobní rekord by ve finále znamenal 2. místo. "Smůla byla dovršena ve štafetě, kde byl připraven na čtvrtý úsek, ale běžci na druhé předávce si nepředali."

Na EYOF měly splněný přísný limit další dvě atletky, Nina Radová na 400 m př. a Adéla Štefanová. Bohužel se do závěrečné nominace nevešly, ČOV mohl nominovat pouze 14 dívek.

Adéla Holubová a Michal Rada jsou v nominaci i na ME juniorů (do 19 let) v Jeruzalémě, který se koná 7.-10. 8. 2023.