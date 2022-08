Kdy jste poprvé usedla do dračí lodě? Do dračí lodě jsem poprvé usedla roku 2018 s posádkou Satani z Doubí, a to na Opatovickém rybníce v Doubí u Třeboně. Tento tým pod vedením jejich kapitána Viléma (Vildy) Klabocha byl jedním z průkopníků tohoto sportu v jižních Čechách a je aktivní dodnes. K této posádce mě dovedla na první trénink má kamarádka. Posléze, s rozvojem tohoto sportu v Českých Budějovicích, jsem díky přátelským vztahům s kapitánem teamu Hladových Hrochů a Hrošic Jiřím Šuléřem, zakotvila jako členka spolku CB Dragons z.s. v Českých Budějovicích, jehož jsou Hladoví Hroši a Hrošice součástí. Přispělo k tomu samozřejmě i to, že v Českých Budějovicích žiju.

Kde nejčastěji trénujete?

Především v Českém Vrbném na známém ,,kanále", oficiálně tedy ve Vodáckém centru České Budějovice - v areálu Lídy Polesné. Tady máme jako sportovní klub CB Dragons z.s. uloženy lodě a trénujeme tedy nad jezem na Vltavě. Pokud časově stíhám, snažím se chodit trénovat i s posádkou Satanů z Doubí, kde mám ,,dračí" kořeny. Konečně letos jsem absolvovala i tréninky s posádkou Dragonclub Brno.

Jak jste se vůbec dostala ke kontaktu s klubem z Brna?

S brněnským Dragonclubem jsem se dostala do kontaktu přes dlouholetou trenérku tohoto týmu Janu Nešporovou. S ní jsem se mimo jiné potkala při absolvování kurzu trenéra dětí dračích lodí a následně jsme Janu letos na jaře s radostí uvítali i s jejím kolegou jako naše ,,trenéry" na letošním jarním soustředění právě na Opatovickém rybníku u Třeboně, které jsme jako klub CB Dragons z.s. uspořádali pro naše členy.

S brněnskou posádkou jste se vydala do USA?

Jednalo se o v dračím sportu prestižní mistrovství světa klubů - IDBF Club Crew World Championships organizované mezinárodní federací dračích lodí International Dragon Boat Fedareation - IDBF, kam se nominují nejlepší kluby a posádky z jednotlivých států dle daných kritérií. Závod se jel v USA, ve státě Florida, ve městě Sarasota-Bradenton. Loď pro dvacet pádlujících je zhruba 12,5 m dlouhá a asi 250 kg těžká. Malá loď pro deset pádlujících je menší a lehčí. Jejich přeprava je však natolik náročná, že ani na běžné závody po České republice si je posádky nevozí. Některé posádky ani svou loď nemají, protože je to i finančně poměrně nákladná záležitost. Lodě pro závod zpravidla zajišťuje organizátor závodu už proto, aby všechny lodě byly stejné a podmínky tedy spravedlivé. Co jsme do USA převáželi krom běžné bagáže byly naše karbonová pádla. To je osobní zbraň každého ,,dračáka", kterou střežíme i pro jejich přirozenou křehkost jako oko v hlavě.

Jaký byl závod?

Závodů se účastnilo přes 50 klubů z cca 15 zemí. Velikost této akce a ke sportovcům velkorysý časový harmonogram, kterým byl samotný závod rozvržen do šesti dnů, přispěl k tomu, že to byla velká a přátelská sportovní i společenská akce. V průběhu více než šesti dnů mají všechny posádky možnost se na závodišti navzájem setkávat, poznávat, povzbuzovat se, předávat si zkušenosti či jen vtipkovat a přátelsky klábosit pro odlehčení závodní atmosféry. Osobně jsem vnímala velice přátelskou sportovní a radostnou atmosféru napříč posádkami. Jakoby se všichni (snad i po covidové pauze) rozhodli si toto mistrovství užít současně jako sportovní ,,dovolenou" a relax od celoročního stereotypu, k čemuž jistě přispěla právě délka závodu, neboť soutěže každý den skončily do 14.00 a zbytek dne tak poskytoval sportovcům dostatek prostoru pro odpočinek při objevování místních světově vyhlášených písečných pláží, podnikání výletů do bližšího i vzdálenějšího okolí, navštěvování přírodních parků, akvárií, historicky či jinak zajímavých…

Adéla Jerhotová je členkou úspěšné posádkyZdroj: Deník/ archiv Adély JerhotovéMistrovství bylo zahájeno slavnostně - pochodem vlajkonošů všech klubů, celkově to byla působivá podívaná?

Program zpestřilo vystoupení atistů místní cirkusové akademie, provazochodec, živé hudební vystoupení a nesměl chybět rituál ,,probuzení draka", které spočívá v protření očí či domalování barvy očí na hlavě draka. Tyto hlavy draků jsou následně umístěny na přídě lodí, a tito ,,dohlížejí" na průběh závodů. Po celou dobu mistrovství byly závody živě natáčeny dronem a živě komentovány. Já jsem loď poháněla z poslední lavičky vlevo.

Kde konkrétně se MS jelo?

Akce byla pořádána v Nathan Benderson park, jehož rozloha činní cca 600 akrů. Základ tohoto parku tvoří umělý kanál, který je napájen z řeky Benderson. Do rozvoje vybavení tohoto moderního areálu bylo prý investováno přes 40 milionů dolarů, zahrnuje dvoukilometrové závodní i tréninkové rovné dráhy, plovoucí systém proti šíření vln, startovací brány, dominantu areálu, kterou je bohatě prosklená stavba ve tvaru rovné věže obdélníkového půdorysu, která poskytuje zázemí především technice a organizátorům. Pořádání závodů a regat dračích lodí je pravidelnou náplní tohoto areálu. Mimo to se zde konají závodní akce v kanoistice, veslování a další. Park je multifunkčním prostorem, kde lze jezdit na kajaku, paddleboardu, plachtit, veslovat, rybařit. Vodní plochu objímá asfaltová stezka, kde lze běhat, jezdit na kole, in-line bruslích. Mnohé sportovní vybavení si lze v parku zapůjčit. V areálu se též pořádají pod širým nebem lekce jógy, zumby či fitness programy různého zaměření. V tamních letních teplotách přes 30 stupňů a především za nezvykle vysoké vlhkosti vzduchu poskytovaly závodníkům a celým týmům útočiště desítky stanů, nádrže s pitnou vodou chlazenou ledem či dokonce několik robusních zchlazovací zařízení, které generují chladný vodní aerosol. Na břehu kanálu se nachází šest mol, od kterých během tohoto závodu vyráželo na trať a zas přiráželo celkem 24 dračích lodí. Tento nadstandardní komfort jistě přispíval k bezproblémovému průběhu závodů, kdy během jednoho dne byly organizátoři schopni odstatrovat téměř 200 jízd denně.

Byl šampionát fyzicky hodně náročný?

Dá se říci, že to byla tvrdá sportovní dřina a závodní stres, na druhé straně jsme si užili i spoustu adrenalinu, zábavy, poznali nové lidi, při výletech se vzdělávali a dopřáli jsme si i vzruchu velkoměsta, to když jsme posléze přeletěli na čtyři dny do New Yorku, abychom zde na vlastní kůži zakusili kouzlo slavného ,,tavícího kotle". Nutno uznat, že zážitky zde byli opravdu silné po všech stránkách.

Co vás teď čeká?

Kromě běžných tréninků na vodě s naším klubem soustředění s reprezentací České republiky dračích lodí, účast na jihočeském závodě pořádaném na rybníku Bezdrev, to mám za humny, pojede se sedmadvacátého září. Pro mne ale bude druhý vrchol sezony mistrovství České republiky (ve dnech 3. a 4.9.) v barvách domovského týmu Hladových hrochů a Hrošic a start v barvách české reprezentace na mistrovství světa národů od prvního září nejspíš v kategorii Small boat women.

To je jaká kategorie?

Jede deset žen v hlavní kategorii Premier, velkou část budou tvořit taktéž ženy z Dragonclubu Brno, i proto se opět těším jak se společně bojovně postavíme zahraničním posádkám ze čtrnácti zemí světa a budeme bojovat o nejvyšší příčky. Toto mistrovství světa pořádané pod mezinárodní kanoistickou federací (ICF), jehož organizaci zajišťuje ve spolupráci s Českým kanoistickým svazem Česká asociace dračích lodí (Czech Dragon Boat Association), se bude konat na kanále Labe Aréna - Račice. To je špičkové evropské centrum pro kanoistiku a veslování. Zde bude souběžně probíhat také mistrovství České republiky. Program tedy bude pro sportovce velice náročný, ale věřím, že organizátoři se s tímto úkolem poperou, a sportovní úroveň ani jednoho z těchto podniků tímto souběhem neutrpí. Nutno dodat, že organizace mistrovství světa 2022 byla do České republikypřesunuta v návaznosti vypuklého válečného konfliktu na Ukrajině a ve velmi krátkém čase bylo rozhodnuto o možnosti tento závod zde uspořádat, za což patří všem, kteří se na této organizaci podílí právem uznání a dík.