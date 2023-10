Adéla Podlahová přivezla medaili z MČR v moderní gymnastice. Ve víceboji. Před ní to dokázala Sandra Nahalková. Od té doby ale už uteklo dlouhých sedmnáct let. V SKMG Máj České Budějovice mají z výkonů talentované Adélky všichni velikou radost. Podívejte se na video.

Adéla Podlahová přivezla bronz z MČR | Video: Deník/ Kamil Jáša

Adéla Podlahová zvládla MČR seniorek 2023 skvěle. Odměnou je medaile, nominace do reprezentace. Po výkonech, které předvedla, trenérka Ivana Pokorná chválí: "Je to pro nás veliký úspěch, máme ohromnou radost," přikyvuje. "Povedlo seto opravdu po dlouhé době, získat medaili ve víceboji, to je opravdu těžké." Adéle se to povedlo, a tak trenérka Ivana Pokorná mohla doplnit: "Aby gymnastka získala medaili ve víceboji, musí podat téměř bezchybné výkony ve všech čtyřech sestavách se čtyřmi náčiními."

Adéla vletěla do MČR jako velká voda. "Zahájila velmi dobře s obručí," potvrzuje trenérka. "Pak cvičila s míčem, kužele a stuha přinesly trošku chyby, dohromady to ale klaplo, jak mělo. Adéla zaslouženě obsadila třetí příčku."

Proč nasbírala Podlahová takový počet bodů, který jí stačil k medaili? "Byla výrazná, z hlediska artistiky byla, na ni, téměř dokonalá, mám velkou radost."

Studentka českobudějovického Gymnázia Česká přišla po zisku medaile druhý den normálně, jako by se nic výjimečného nestalo. "Je to sportovní gymnázium, kde není sportovní úspěch vůbec výjimečný. Se spolužáky si vždy navzájem gratulujeme, jsme na sebe navzájem pyšní, učitelé, kteří mi vycházejí velmi vstříc, mi také gratulovali," usmívá se slečna, která do Č. Budějovic dojíždí do školy a na tréninky každý de ze Soběslavi.

Adéla Podlahová je zařazena do reprezentačního družstva seniorek pro příští rok. "To je skvělá zpráva," potvrzuje Ivana Pokorná. "Jako třetí seniorka bude jistě nominována na řadu mezinárodních závodů." 'Na podzim se bude věnovat především klubové přípravě. "Chystáme se na klubové závody, plánujeme i závody v zahraničí." Moderní gymnastky SK MG Máj České Budějovice by se tak měly představit na koberci v Belgii nebo v Chorvatsku. "Teď všechno dáváme dohromady, souběžně probíhá i příprava společných skladeb mladších gymnastek," upřesnila Ivana Pokorná.

V novém roce bude před Adélou řada kontrolních závodů. "Děvčata budou bojovat o místa v reprezentaci, o místa na mezinárodních soutěžích, případně na soutěžích, jako je třeba mistrovství Evropy."