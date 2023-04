Věra Čáslavská je pro ni velkým vzorem, k výročí jejích nedožitých 80. narozenin oblékla Adina na stupních vítězů repliku dresu, který měla československá nejúspěšnější gymnastika v roce 1968 na olympiádě v Mexiku. Adiny Kubičkové snem a cílem je se této největší sportovní události také zúčastnit.

Adina Kubičková z TJ Merkur České Budějovice | Video: Deník

Adina Kubičková je sportovní gymnastka. Reprezentuje TJ Merkur České Budějovice, ráda by se probojovala svými výkony do národního týmu. "Chtěla bych do reprezentace," přikyvuje osmiletá dívka. Její trenérkou Karolína Imbrová. "Adina začala se sportem už ve třech letech a ve čtyřech zacvičila tak, že jí rozhodčí přidělili medaili. "Byla stříbrná."

Trénuje v Gymcentru České Budějovice, tedy ve speciální hale, kterou si mnozí pamatují ještě jako kino Vesmír…

"Ve čtyřech letech získala první stříbrnou medaili, současně s gymnastikou se věnovala sportovnímu karate, kde je jejím vzorem otec," připomínají trenérky reprezentanta ČR v karate. "Od pěti let se rozhodla plně věnovat sportovní gymnastice." A udělala dobře.

V sezoně 2021/2022 nenašla přemožitelku. Také proto dostala ocenění od ČUS v anketě Sportovec roku okresu České Budějovice. V kategorii Talent do 15 let byli vyhlášeni tři šikovní sportovci. Sportovní gymnastka Anna Beerová, fotbalista Tomáš Pintér a právě Adina Kubičková: "V sezoně 2021/22 nebyla poražená, získala deset zlatých medailí. Mezi hlavní závody sezony patřil nominační turnaj na mistrovství České republiky v Pelhřimově v kategorii VS1A, kde obsadila 1 místo a získala přímý postup na MČR. "Na mistrovství republiky v Praze v hale Věry Čáslavské získala zlatou medaili.

Jaká je Adiny nejoblíbenější disciplína? "Bradla." A proč? "Jsou to dvě žerdě, chytneš se jedné, třeba uděláš sklopku, stojku nebo tak něco," vypráví roztomile sympatická dívka. Nebojí se nikoho a ničeho. Bradel už vůbec ne. "Ne," odpověděla na dotaz rezolutně osmiletá talentovaná sportovní gymnastka.