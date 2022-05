Do utkání lépe vstoupili hosté a velmi rychle vedli o tři body. AERO se nevzdávalo a trpělivě stahovalo náskok hostů díky obraně na síti i skvělému útoku. Přes polovinu setu se Aero prohnalo a vedlo před koncovkou o tři body. I v konci AERO tlačilo a vyhrálo první set 25:21.

Druhý set byl ale od začátku až do konce v jasné režii hostujících hráčů. Tvrdili muziku servisem a kvalitní obranou na síti. Set byl velmi rychlý a bylo srovnáno.

Třetí set se ale AERO znovu nastartovalo a od začátku vedlo o dva až tři body. Přes polovinu setu se domácím podařilo díky obraně na síti i v poli odskočit a ztrátovat. Set plynul ke spokojenosti domácích hráčů a fanoušků. AERO vedlo už 2:1.

Čtvrtý set byl nejvíce vyrovnaný ze všech setů. Od začátku se oba týmy držely jeden druhého a náskok nebyl nikdy vysoký. Budějovičtí byli ale více času ve vedení a AERO vždy dotahovalo. Rozhodl bodový blok hostů a po nejtěsnějším možném rozdílu bylo srovnáno. Rozhodnout musel tie-break.

Do něj vletěli velkolepě domácí hráči, kteří hráli výborně před skvěle povzbuzujícími fanoušky. Při změně stran vedlo AERO o pět bodů, ale hosté se s tím smířit nechtěli. Kazili však hodně servisů, domácí také, dokonce hned čtyři za sebou, a proto Budějovice stahovaly. Nakonec se jim to ale nepovedlo a AERO vybojovalo skvělou výhru 3:2, kterou srovnali stav série na 1:1.

O vítězi tak musí rozhodnout až třetí, tedy poslední zápas, který se odehraje v úterý 3. května od 18:00 v Českých Budějovicích.

Aero porazilo České Budějovice poprvé od sezony 2010/11, kdy se znovu objevilo na extraligové mapě. Jihostroj předtím vyhrál 29 vzájemných utkání.

Hlasy po utkání:

Martin Kop (trenér Aero Odolena Voda): Chtěli jsme se s domácím publikem rozloučit kvalitním výkonem, a to jsme splnili. Jsem rád, že jsme Radkovi Machovi prodloužili o pár dní kariéru. Víme, že to bude v Budějovicích těžké, ale dnes hráči zjistili, že i Jihostroj se dá porazit, což se AERU dlouhé roky nedařilo. Na úterní utkání se musíme co nejlépe připravit, moc času není.

Matyáš Démar (kapitán Aero Odolena Voda): Takhle se hraje play off, jsem hrdý na celý tým. Úžasnou atmosféru vytvořili naši diváci a za to jim děkuji.

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): Odolena Voda hrála dobře, odvážně. My jsme se s tím dokázali vypořádat dobře ve druhém setu, který jsme vyhráli o třídu. Pak ale vůbec nedokážu pochopit, proč jsme tak odešli ve třetím setu. Nerozumím tomu… V pátém setu se dá těžko vyhrát, když zkazíme pět nebo šest servisů.

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): Domácím šel výborně servis, o který se mohli opřít, a to byl klíč k úspěchu. Tím pádem oslavy se odkládají a v úterý se rozhodne, který tým oslaví bronzové medaile.

Aero Odolena Voda – VK Jihostroj České Budějovice 3:2 (25:21, 11:25, 25:17, 23:25, 15:12). AERO Odolena Voda: Ščadilov, Horák, Démar, Svoboda, Carmody, Hladík, libero Hadrava. Střídali: Chevalier, Chancy, libero Saada. VK Jihostroj České Budějovice: Sedláček, de Amo, Michálek, Mach, Schouten, Licek, libero Kryštof. Střídali: Stoilovič, Piskáček, Šulista, Kriško, Polák, Juračka. Nejvíce bodů: Hladík 17, Carmody a Svoboda oba 15 – Schouten 23, Licek 12, Sedláček 10. Útoky: 57:57. Esa: 6:5. Bloky: 9:9. Chyby soupeře: 27:29. Rozhodčí: Spáčil a Kovář jun. Diváci: 778. Stav série: 1:1.