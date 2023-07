Talentovaný mladík svou kariéru dosud rozdělil mezi rodnou Kubu a Brazílii, ve které odehrál poslední dvě sezony. Vyhlédl si ho nejlepší klub brazilské Superligy Sada Cruzeiro. Uplynulou sezonu pak pravidelně nastupoval v základní sestavě v barvách Araguari Volei. Mimochodem jeho soupeřem v brazilské nejvyšší soutěži byl nový nahrávač Jihostroje Eduardo Carísio. Svůj potenciál Alejandro González potvrdil na čerstvě skončeném Panamerickém poháru hráčů do 21 let, ve kterém Kuba ve finále porazila silnou reprezentaci USA, a to i díky jeho výbornému individuálnímu výkonu. Na turnaji získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče a obdržel také cenu pro nejlepšího univerzála.

V Jihostroji podepsal roční smlouvu s možností jejího prodloužení ze strany klubu na další dvě sezony. „Alejandro k nám přichází rozvinout svůj velký talent a postupně by se měl stát naší ofenzivní oporou, k čemuž má exkluzivní fyzické předpoklady. Přesvědčil nás, že má velkou osobní motivaci tvrdě na sobě pracovat. Přestože už má za sebou plnohodnotnou sezonu ve velmi kvalitní brazilské Superlize, kde se dokázal prosadit, bude to jeho první sezona v Evropě a při jeho mládí od něj nemůžeme očekávat, že bude od začátku hlavním tahounem týmu. Rozhodně se však bude chtít se Stijnem van Schiem poprat o pozici prvního univerzála a takový zdravý konkurenční boj může oběma hráčům i týmu pouze prospět,“ vysvětluje generální manažer Robert Mifka.

Alejandro Miguel González Rodríguez Narozen: 12. března 2003 (20 let) Místo narození: Matanzas, Kuba Pozice: univerzál Výška: 208 cm.