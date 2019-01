Božetice - Po více než měsíční pauze pokračuje v neděli na oblíbené trati v Božeticích u Milevska třetím závodem Amatér Cup motokrosařů.

Ilustrační foto | Foto: Miloslav Fuksa

Populární seriál poutá čím dál tím větší pozornost jezdců s licencí i bez. Nejinak tomu bude zřejmě i v neděli. „Očekáváme stejně bohatou účast jako na předcházejících závodech,“ tvrdí promotér seriálu Jiří Teplý, jenž při závodech počítá účastníky na stovky. „Zájem o naše závody nás pochopitelně těší,“ chválí si.

Pořadatelé pilně zapracovali na přípravě trati i celkovém zázemí závodu. „Diváci i jezdci se mají opravdu nač těšit,“ ujišťuje Teplý.

Na programu bude klasický závod Amatér Cupu, takže se pojede ve všech devíti vypsaných kubaturách: do 50, 65 a 85 ccm, čtyřkolky, ČZ, veterán, amatér MX1 a MX2 a jezdci s licencí.

Pořádně nabitý časový plán začíná v Božeticích už v 8.30 tréninkovými jízdami. Start hlavního závodu je ve 12.15.

Průběžné pořadí seriálu před nedělním třetím závodem – do 50 ccm: 1. Kraus 95, 2. Vrchlavský 89, 3. Schneedorfler 84. Do 65 ccm: 1. Prammer 94, 2. Krejčí 80, 3. Horák 68. Do 85 ccm: 1. Kička 180, 2. Slavík 164, 3. Kobián 162. Čtyřkolky: 1. Kuchta 159, 2. Benák 153, 3. Myslík 141. ČZ: 1. Russfell 90, 2. Hána 74, 3. Pelderl 59. Amatér MX1: 1. Pícha 149, 2. Nejedlý 142, 3. Vrábek 130. Amatér MX 2: 1. Morávek 175, 2. Větrovský 166, 3. Faflík 144. Veterán: 1. Lhoták 170, 2. Zach 153, 3. Katzmair 148. Licenční: 1. Prammer 174, 2. Přibyl 150, 3. Gebetsberger 147.

Zbývající program Amatér Cupu:

11.7. Pacov

25.7. Votice

22.8. Štěpánovice

20.9. Žár

3.10. Jílovice