Novosedly u Českého Krumlova prožily výjimečný večer. Celá ves byla na nohou. Dorazili i zástupci z nedalekého Kájova. Domů se vrátila kajakářka - rychlostní kanoistka Anežka Paloudová. Přijela po olympijských hrách a účasti na MS v neolympijských disciplínách. V Paříži bojovala se soupeřkami - specialistkami skvěle. Skončila na pětisetmetrové trati celkově patnáctá. Její partner Josef Dostál na OH v Paříži dokonce vyhrál. Oba si přivezli také medaili z Uzbeksitánu, kde se konalo MS v neolympijských disciplínách. Po bronzu na smíšeném deblkajaku, který Dostál získal společně se snoubenkou Anežkou Paloudovou, vybojoval český kajakář na tomto šampionátu druhou medaili.

Anežka Paloudová a Josef Dostál. Oba čekalo v Novosedlech překvapení | Video: Deník/ Kamil Jáša

Teď oba přijeli do Novosedel. Na návsi se nestačili divit. "Je to krásné, vůbec jsme s tím nepočítali. My jsme se až ráno rozhodli, že sem vůbec pojedeme. Takže to bylo všechno takové nečekané. Vůbec jsem nevěděla, že by tady měla probíhat nějaká akce. Dozvídali jsme se to až za pochodu." Akce opravdu probíhala. Jaká? Uvítání slavného páru! "Slavnost byla naplánovaná trošku o nás bez nás a to, že my sem přijedeme, vzniklo čistě náhodou. Ale zároveň jsem hrozně ráda. Je to hezké přijet domů a přivítat se takhle se všemi blízkými, o nichž vím, že nás sledovali a sledují už dlouho."

Novosedly žily návratem sportovců. Celá ves byla na nohou. "Určitě z toho mám velikou radost a je to hezké. Přišli sem všichni, všichni nám zatleskali, přivítali jsme se. Ještě jsem si ani nestihla se všemi podat ruku. Kolečko všech sousedů mě teprve ještě čeká dokončit. Je to hezké a jsem ráda, že ta věc takhle funguje dohromady a jsme schopní se sejít při různých příležitostech a i takhle oslavit ten sportovní úspěch."

A Josef Dostál? Je to jejich Pepa. Nikdo mu jinak neřekne. Mezi rychlostními kanoisty je nejlepším kajakářem planety. "Nevím, co se tu slaví," divil se nejprve. Ne naoko. Ale doopravdy. "My přijeli za rodinou Anežky do Novosedel, je tady krásně jako vždycky." Až pak očima zabloudil k transparentu: Vítáme naše šampiony. Áňa a Pepa. "Tak to asi opravdu bude pro nás," smál se. "Je to bezvadné. Mám tady místní lidi moc rád a jsem rád, že nás takhle přivítali. Snad si tady odpočineme a utečeme od všech rozhovorů a schováme se někde na rybách."