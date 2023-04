Výsledky ankety Sportovec okresu České Budějovice připomněly výborné výsledky sportovců v roce 2022 v několika kategoriích. V kategorii Talent do 15 let si jedno z ocenění zasloužila sportovní gymnastka TJ Merkur České Budějovice Anna Beerová.

Trenérkou Anny Beerové je Karolína Imbrová, která si pochvaluje vznik speciální gymnastické Akademie. "V Akademii jsou zařazena naše děvčata, v minulém roce jsme společně s dívkami měly velké úspěchy na mistrovství České republiky. V kategorii VS2 A vyhrála Anna Beerová, a její oddílová kolegyně Adriana Hosnedlová byla třetí. V kategorii VS1A vyhrála Adina Kubičková. Plánujeme v dobrých výsledcích pokračovat i v roce 2023."

V čem konkrétně vidí trenérka přínos speciální Akademie? "Je to finanční plus pro děvčata, můžeme platit různá soustředění, chceme, aby se Akademie rozrůstala, aby do ní bylo zařazeno v áčkové linii co nejvíc děvčat."

Cesty sportovních gymnastek, které je přivedly do TJ Merkur, jsou různé. Podle informací, které nabídli pořadatelé (ČUS, Deník) přímo při vyhlášení výsledků ankety Sportovce okresu České Budějovice, maminka Aničku Beerovou původně přihlásila do kroužku tancování. "Příliš ji ale nebavil." Proto ji rodiče přihlásili do dvouleté přípravky sportovní gymnastiky v Merkuru České Budějovice. Nedlouho poté si ji trenérka Karolína Imbrová vybrala do úzké skupiny talentovaných děvčat, kde se učila základy gymnastiky." Anna chodí do ZŠ Nerudova, trénuje pětkrát týdně tři a půl hodiny.

V průběhu let se zúčastnila několika velkých závodů v České republice, největší úspěch přišel právě ve zmiňovaném roce 2022. "Anička vyhrála mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice jednotlivkyň v kategorii VS2A. Závod se skládal ze čtyř nářadí, přeskok, bradla, kladina a prostná. Věříme, že úsilí v tréninku přinese i další úspěchy v budoucnu," doplnila trenérka Karolína Imbrová.

Výsledky Anny Beerové z roku 2022:

SGŽ Mistrovství České republiky jednotlivkyně – 1.místo (kategorie VS 2A)

SGŽ Přebor Jihočeského kraje a Vysočiny jednotlivkyně – 1. místo (kategorie VS 2A)

Memoriál V. Medové Praha – Žižkov jednotlivkyně – 3. místo (kategorie VS 2A)