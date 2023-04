Věděli byste, co je pole dance. Sport, který vychází z indického umění. Jeho kořeny sahají až do 12 století. Anna Křížová v něm patří k nejlepším v České republice. Teď se z Nizozemska vrací domů.

Anna Křížová se věnuje pole dance. Z Amsterdamu se vrací do Českých Budějovic

Anna Křížová se vrací z Amsterdamu na jih Čech, kde svoji úspěšnou sportovní dráhu odstartovala. V dětství vyzkoušel řadu sportů, nakonec to u ní vyhrál pole dance. Proč? "Pole dance jsem poprvé vyzkoušela před deseti lety," říká a velmi ochotně se ohlíží proti běhu času. "Intenzivně jsem se začala tomuto sportu věnovat, když jsem odešla do Prahy na vysokou školu." Co vyzkoušela, ji moc bavilo. Pole dance ji zaujal natolik, že už u něj zůstala. "Bavilo mě se připravovat a jezdit na soutěže." Pak přicházely i velké sportovní úspěchy. Vítězství v mistrovství České republiky. "Po výhře na mistrovství republiky v pole sport jsem dostala nabídku vést lekce pole dance a stát se tak oficiálně lektorkou." A to byl největší zlom v její kariéře. "Zjistila jsem, že mě učení naplňuje a přináší mi velikou radost."

Jihočeška Anna vyrazila do velkého světa. Nejprve do Prahy. "Studovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Téma mé mezinárodní stáže bylo jasné," usmívá se sympatická a velmi aktivní dáma. "Sama jsem si našla místo v Amsterdamu a odletěla na pohovor. Vzali mě. Po stáži jsem tam zůstala pracovně dva roky." Dohromady tak vstřebávala život v kosmopolitní metropoli tři roky. Během nich se zdokonalila v pole dance, v pedagogických dovednostech, v angličtině… "Věnovala jsem se výuce tanců, pole dance a fitness. Připravovala jsem i mnoho lidí na soutěž, kde moji svěřenci získali nespočet cenných úspěchů a medailí."

Co osobně Anna Křížová považujete za osobní největší sportovní úspěch? "Jedním z největších úspěchů bylo připravit nespočet lidí na soutěže, vymýšlet taneční choreografie a být mým studentům oporou. Lidé se mi pravidelně vracejí do hodin a žádají speciálně o mé lekce. To je pro mě velká pocta."

Osobně se teď mohou sportovci a vyznavači pole dance setkat s Annou Křížovou přímo v Českých Budějovicích. "Já považuji za největší osobní úspěch možnost pracovat pro jednu z nejuznávanější společností. Pro pole dance & sporty vzdušné akrobacie se sídlem v Anglii. Mým úkolem je školit budoucí instruktory pole dance. Pokud splní všechny požadavky v kurzu, dostanou od nás lektorský certifikát s mezinárodní licencí. Jezdím do Německa, Norska, Anglie, Belgie a dalších zemí. Předáváme zkušenosti dál. To je pro mě asi největší pocta, protože jsem první instruktor ze střední Evropy, kterého si vybrali do týmu."

Horkou aktualitou je návrat z Nizozemska do České republiky. Z Amsterdamu do Českých Budějovic. "Momentálně jsem se přestěhovala zpět do mého rodného města," přikyvuje. "V dubnu budu otvírat pole dance & taneční studio Footloose. Kde bude možnost vyzkoušet si nejen pole dance, ale i jiné taneční lekce a workshopy. Ráda bych vybudovala studio, kam se lidé budou rádi vracet, bavit se pohybem a cítit se jako doma." Jak si Anna Křížová sama sebe představuje za pět let? "Pět let se zdá jako dlouhá doba, ale určitě mám v plánu se i nadále rozvíjet a předávat své zkušenosti dál."