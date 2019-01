Hlincová Hora - V turnaji rodinných volejbalových týmů se hráči poskládali dokonce do deseti družstev. V příjemném areálu SK Hlincovka byly k vidění dramatické souboje. Do turnaje zasáhl také bývalý výborný smečař a univerzál Jihostroje České Budějovice Radek Motys.

V turnaji rodinných volejbalových týmů se hráči poskládali dokonce do deseti družstev. V příjemném areálu SK Hlincovka byly k vidění dramatické souboje. Do turnaje zasáhl také bývalý výborný smečař a univerzál Jihostroje České Budějovice Radek Motys. "Jsem tady poprvé, je to nádherný areál," vyprávěl volejbalista, který po úspěšném působení na jihu Čech odešel do dalších českých klubů a do zahraničí. Právě Motys věnoval podepsaný dres, který získala Gabriela Vandasová za "zákrok turnaje". Ve finále 2:0 porazili Sedlákovi tým složený výhradně z hráčů nosících příjmení Jáša. "Mikuláše Jášu jsme vyhlásili nejužitečnějším hráčem turnaje," doplnili organizátoři. Za tým vítězů popisoval pocity razantní a v sobotu neomylný smečař Radek Kohout. "Před finále jsme si pochutnali na praseti, těšíme se, že za rok zase vyhrajeme."