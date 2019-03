„A letos padl účastnický rekord,“ přikyvuje Michal Včeliš z Českého svazu triatlonistů. Nejlepšími byli Ondřeje Olšar a Alžběta Hrušková. Závodníci už si zvykli, že nový ročník ČP v aquatlonu začíná na jihu Čech.

Ve svém termínovém kalendáři mají EGE Aquatlon České Budějovice už od Vánoc červeně zatržen.

Na žádném z předchozích osmi ročníků nebylo tolik účastníků, jako se jich sešlo na tom letošním. „Do závodu nastoupilo celkem 258 aquatlonistů,“ popisuje Michal Včeliš.

Jaké tratě pořadatelé připravili? V hlavní kategorii sportovci zvládli 400 metrů plavání, 5 000 metrů běhu. „Běželo se v parku Stromovka,“ přibližuje ředitelka závodu Iveta Šimůnková.

Účastníci se museli poprat také s nepříjemným větrem. „Foukalo, ale ani jsem to pořádně nevnímala. Nedávno jsem se totiž vrátila ze soustředění na Kanárech, kde byl ten vítr daleko silnější,“ uvedla Alžběta Hrušková.

Ta byla v čele závodu už po plavecké části. „V bazénu byla o pět vteřin rychlejší než další reprezentantka Iveta Fairaislová,“ popisuje Včeliš.

Od plavání vítězka přitom zázraky nečekala. „Tělo se celý týden vzpamatovávalo z minulého víkendu, kdy jsem závodila na evropském poháru ve Francii. Ale nakonec to nebylo tak hrozné,“ usmívala se Hrušková.

V běžecké části svůj náskok postupně navyšovala.

Iveta Fairaislová ztratila na vítězku 40 vteřin. Třetí doběhla Dana Přikrylová, která zaostala o dalších 47 vteřin.

V závodě mužů potvrdil velké plavecké kvality Lukáš Červenka. O pět vteřin porazil Šimona Koblížka, o deset Ondřeje Olšara, který si spravil chuť při běhu.

„Věděl jsem, že mi Lukáš uplave, tak jsem se jen snažil, aby ztráta byla co nejmenší,“ vyprávěl Ondřej Olšar.

„Na běhu jsem pak měl co dělat, abych ho dotáhl. Nakonec se mi to povedlo po čtyřech kilometrech. Pak jsem si za ním chvíli oddechl a pět set metrů před cílem jsem za to vzal,“ vylíčil průběh závodu.

Ondřej Olšar porazil Lukáše Červenku o 3,5 vteřiny, o další dvě vteřiny později doběhl Radim Grebík.