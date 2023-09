Rottenborn se oženil. Štěstí přejí fotbalisté Dynama i hokejisté Motoru

A co bude po roce 2024? "Uvidíme, po Paříži bych rád pokračoval v plavání dál, je to celý můj život. Těžko z tohoto prostředí budu odcházet. Rád bych se podíval i do Los Angeles," uvažuje odvážně. Plave skvěle. Jeho hlavní disciplínou je 50 metrů znak. Arnošt Petráček vnímá i své nástupce. David Kratochvíl nevidomý plavec, patnáctiletý mistr světa, začíná kariéru skvěle. "David má velký potenciál, má velkou podporu v rodině, to je nejdůležitější, věřím, že medaili získá i v dalších disciplínách. On by mohl být po mně velkým nástupcem. Pak bych mohl v klidu odejít do sportovního důchodu."

Právě na odpočinek od každodenních tréninků se ale Petráček zatím nechystá.

"Léto bylo náročné, byli jsme na soustředění v Bulharsku. Akcí bude dost i v září a na konci listopadu nebo začátkem prosince bychom chtěli zvládnout ještě jedny závody."