Arnošt Petráček nemá pažní kosti. Jeho plavecký styl obletěl na videu celý svět. Jak zvládá situace na lyžích? "Lyžuje se mi velice jednoduše," říká a pokračuje ve vysvětlování: "Nemusím vůbec používat hůlky, ty jdou stranou, hlavně vyvažuju nohama." Protože je velmi šikovný sportovec, hodně rychle se na svahu cítil jako v bazénu. Jako doma. Jako ryba ve vodě. "Jak zatáčím, brzdím, to všechno jde do nohou."

Zdravotní potíže se ale promítají i do dravosti jeho jízdy. "Mám po operaci kolena, proto na lyžích musím hodně opatrně." Fyzické náročnosti pohybu na svahu uzpůsobuje i sportovní program. "Za den jezdím tak dvě hodiny," přemýšlí Arnošt Petráček. "To mi bohatě stačí."

Na tváři má velmi často roztomilý úsměv. Málokdy ho najdete zamračeného. Rozhodně má tolik odvahy, že by ji mohl kamarádům rozdávat. "Strach? Na lyžích? To nemám," odpovídá okamžitě a bez zaváhání. "Jsem na pohyb zvyklý. Lyžuju už odmalička, moji rodiče jsou velcí lyžaři, brali mě na svah hodně brzy." A tak nejlepší světový plavec dováděl na svahu už v pěti letech. "Jsem na lyžích opravdu jako doma, nebojím se." Přesto zaznamenal talentovaný Jihočech konkrétní obavy: "Spíš se bojím okolí. Lyžařů kolem mě. Někteří jezdí opravdu hodně rychle, třeba to někdy nevyberou a bohužel se mi i párkrát stalo, že mě někdo z okolí nabral," nabízí ne právě příjemnou vlastní zkušenost. "Stalo se mi, že mě jiný lyžař srazil, to není moc příjemné."

Fakt, že se jen tak nezalekne, dokumentuje Arnošt Petráčkem výčtem sjezdovek, které má za sebou. "Tady na Lipně je moje nejoblíbenější Střecha, ta je hodně prudká, je trochu taková jako by byla černá, ale to jej jen ze začátku, pak už je to volnější. Rád ji jezdím, vždy se na ní hrozně rád sklouznu." Lipno má Petráček opravdu hodně rád: "Jsou tady další bezvadné sjezdovky, tady se naučí jezdit i začátečníci. Pro děti je tu sjezdovka lišáka Foxe, to je taky výborná věc."

Petráček musí mít při lyžování doprovod. "Potřebuju trochu vysadit na lanovce," popisuje vzrůstem nevelký (150 cm) sportovec. "Na lanovku se musím vyhoupnout. A když jedu dolů, kdybych spadnul, tak musím mít někoho, kdo mě zase zvedne."

Co najezdí Petráček v zimně na lyžích, vnímá i později v bazénu. "Hodně posiluju nohy, při lyžování zabírá stehno na levé straně, zabírá i na pravé straně, tím posiluju. Lyžování mi velmi pomáhá v suché přípravě," dodal lyžař - plavec Arnošt Petráček. "Jsem rád, že i díky operacím můžu pořád lyžovat a že se na lyžích můžu cítit bezpečně, že si tu sjezdovku můžu sjet."

Aktuálně hodně přemýšlí nad účastí na paralympijských hrách v Paříži. "Je to pro mě akce číslo 1," potvrzuje úspěšný český reprezentant Arnošt Petráček.