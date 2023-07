Do Lipna nad Vltavou míří už 12. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu. Opět nabídne atraktivní sportovní a kulturní program pro všechny věkové skupiny. Od pátku 11. srpna do neděle 20. srpna se Lipno nad Vltavou stane sportovně - kulturním centrem jihočeského regionu a přinese řadu novinek a významných hostů. Pořadatelé nachystali desítky koncertů, divadel, sportovních akcí, který se zdarma může zúčastnit veřejnost.

Úterý 15. srpna pak bude na festivalu patřit paralympionikům a do plavecké soutěže se zapojí i paralympijský vítěz Arny Petráček. "Mám to na Lipně moc rád," říká úspěšný paralympijský plavec, dokonce vítěz paralympijských her, který u Lipna v zimě lyžoval, teď bude u plaveckého závodu s veřejností. "Rád si zaplavu, vždy mě potěší, když přijde hodně lidí, když se ptají, na co chtějí, největší radost mám, když dorazí co nejvíc dětí," uvedl Petráček, který bude jednou z mnoha hvězd Lipno Sport festivalu 2023. "Na Lipně být s veřejností, s dětmi, to je krásný pocit. Když vyjde počasí, je tam nádherně, když ne, tak jsme zmoklí jako slepice, ale stejně je tam hezky," doplnil s úsměvem na tváři jeden z nejlepších českých paralympijských sportovců všech dob Arnošt Petráček.

Podle jihočeského plavce je důležité, aby se děti setkávaly se svými vzory. "Dokonce strašně důležité to je," přikyvoval Petráček. "Je vážně moc dobře, že olympionici i paralympionici tam můžeme být, snažíme se předávat své zkušenosti mladým sportovcům, nejen těm vrcholovým, ale třeba těm, kteří jsou úplně na začátku."