Českobudějovičtí předvedli proti proti semifinalistovi Ligy mistrů z předminulé sezony skvělý výkon. V odvetě 9. prosince na palubovce Kuzbassu ale musí zvítězit. Nabízíme statistiku a také ohlasy tremnéra a smečaře Jihostroje.

René Dvořák, trenér, České Budějovice: „Myslím, že jsme podali možná nejlepší výkon, vypadalo to nadějně. V pátém setu jsme vedli 11:6, to už by se prohrávat nemělo, ale pokud nespadne poslední balon, tak to není hotové. Trošku jsme zklamaní, mohlo to dopadnou líp, ale hráče budu chválit. Ta síla soupeře a hra vůbec je trochu jiná, než co se hraje tady v lize. Oni hráli hodně pestře a než jsme se dostali do herní pohody, než jsme něco ubránili, tak nám to set trvalo. Butko pak tomu dal hlavu a patu. Nahrává klidněji, ale přesně ví, kde je menší nahrávač, kam nahrát na bodovku. My jsme se s tím už nedokázali vyrovnat “

Jihostroj Č. Budějovice v Poháru CEVZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Petr Michálek, smečař, České Budějovice: „Já myslím, že jsme hráli dobře, možná na konci chybělo trochu štěstí, Casey měl mečbol na ruce, ale je to sport a jde se dál. Na začátku jsme určitě byli trochu nervózní, přeci jenom je to tým z Ruska, mají perfektní blok, perfektní obranu, hráli rychle. Takže jsme se první set hledali, ale pak jsme je zatlačili servisem a zjistili jsme, že se s nimi dá hrát. A taky to bylo vidět. V odvetě musíme vyhrát, jestli chceme postoupit, ale bude to těžké.“

FAKTA, VK Jihostroj České Budějovice – Kuzbass Kemerovo 2:3 (23:25, 25:19, 25:21, 22:25, 20:22).

VK Jihostroj České Budějovice: Michálek, Mach, Schouten, Stoilovič, Sedláček, de Amo, libero Kryštof. Střídali: Licek, Kriško, Polák.

Kuzbass Kemerovo: Krsmanovič, Krečetov, Markon, Ščerbakov, Papazov, Karpuchov, libero Moiseev. Střídali: Butko, Sivoželez, Pakšin, Sieemščikov

Nejvíce bodů: Schouten 22, Stoilovič 13, Michálek 12 – Markin 22, Papazov 20, Sivoželez a Ščerbakov oba 11. Útoky: 53:66. Esa: 4:2. Bloky: 13:17. Chyby soupeře: 41:24. Rozhodčí: Niewiarowska a Milič. Diváci: 960.