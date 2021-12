Také sportovci přejí fanouškům a pochopitelně i sami sobě hezké a klidné Vánoce. "Ať už je ta hloupá nemoc pryč," vystihl za všechny důležité přání trenér volejbalistů Jihostroje České Budějovide René Dvořák. Jeho kolega ze zimního stadionu Jaroslav Modrý, který trenérsky vede v extralize hokejový Motor Č. Budějovice, dodal: "Ohromně si vážíme podpory fanoušků. Přejeme všem krásné Vánoce." Přitom Modrý má letos roli v osobní rovině složitou. Rodina zůstala za oceánem, ale tento fakt bere s nadhledem. "Díky moderním technologiím jsme v kontaktu, navíc děti už jsou větší, všechno chápou, hokej je moje práce, jsem teď prostě v Budějovicích," říká jarioslav Modrý, který i v USA dodržoval české tradiční vánoční zvyky. "Dárky jsme si rozbalovali čtyřiadvacátého, pak jsme to kombinovali," popisuje.

Za sportovce poslal vzkaz reprezentační volejbalový smečař Martin Licek: "Ať se fanoušci baví volejbalem, hlavně ať jich na sportoviště může přijít co nejvíc, to je nejdůležitější pro ně i pro nás." A trenér Jihostroje René Dvořák dodal: "Přeju zdraví všem hráčům a jejich rodinám, přeju zdraví všem lidem v klubu, všem fanouškům, co za námi chodí."