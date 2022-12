Šéf nejlepšího jihočeského volejbalového klubu, který už dvě desetiletí patří k nejlepším v České republice, si v roce 2022 najde spoustu okamžiků, které mu udělaly radost. Třeba postup Českých Budějovic z osmifinále Poháru CEV přes švýcarský Schönenwerd. "Pořebujeme určitě úspěchy i na mezinárodní scéně," přikyvuje. "Když nebudeme úspěšní v mezinárodním porovnání, bude to špatně."

Jenom extraliga k pocitu úspěšnosti nestačí. "Divák domácí soutěž nějak bere, ale mezinárodní úspěchy jsou důležité. V každém sportu," doplnil Diviš i za kolegy z dalších sportů. V čele českobudějovického volejbalového klubu je už od roku 2007. Tehdy převzal žezlo od Jana Čermáka. Sám volejbal hrával, dobře ví, že opájet se úspěchem současnosti nikdy a nikomu dlouho nevydrží. Každý sportovní klub musí myslet na budoucnost. Také proto Diviše ve zmiňovaném utkání se Schönenwerdem potěšilo, že za rozhodnutého stavu dal trenér Vojtěch Zach v osmifinále Poháru CEV šanci mladším hráčům. Ne lepším, ale perspektivnějším. "Trenér poslal mladší hráče na kurt ne za rozhodnutého stavu, ale v době, kdy už bylo jasno o postupu," zdůrazil Jan Diviš. Proč to říká? Protože je od narození soutěživý typ. Nechce prohrávat. Jeho motivací je vždy vítězit. V životě i u volejbalové sítě. "Bylo vidět, že kvalita a zkušenosti ještě chybí, ale budoucnost musíme nějakým způsobem připravovat. V utkání se Švýcary pro to byla příležitost. Proto si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí," okomentoval Diviš nástup mládí, které vlétlo na hřiště za stavu 2:1 na sety, ale nezačalo moc dobře. Jihostroj prohrál set, naštěstí tie break zvládl. "Je pravda, že diváci chtějí vítězství. To platí. To je jasná věc. Já také rád vyhrávám," usmívá se prezident Volejbalového klubu Jihostroj České Budějovice. "Na druhou stranu je třeba si uvědomit, kdy jindy můžeme mladší hráče na kurt poslat? A naštěstí jsme vyhráli," konstatoval Diviš. "Určitou chvíli zápasu jsem ale také byl na rozvahách, jestli to bylo trenérovo dobré rozhodnutí. Ukázalo se, že jsme to zvládli, snad i diváci pochopili, že závěr odvety osmifinále Poháru CEV jsme hráli na úkor kvality, ale ve prospěch budoucnosti."

První muž českobudějovického volejbalového klubu, úspěšný podnikatel, který pochází z Písku, vzkazuje na konci roku nejen Jihočechům, ale všem příznivcům sportu: "Abychom měli radost ze života. Aby doba covidu už byla za námi." Přestože Jan Diviš musí v podnikatelském i sportovním životě řešit desítky nečekaných věcí, zůstává optimistou: "Doufám, že ta nepříjemnost s energiemi brzy skončí. Přál bych si, aby stres, který mezi námi je, co nejdřív odešel. Přeju nám všem, aby nás sport bavil, abychom byli všichni zdraví. Abychom měli úsměv na tváři co nejvíc a co nejdéle."