Na závodech na pražské Slavii testovali formu mladí překážkáři na trati 300 m a současně usilovali o dobré časy pro červnovou nominaci na mezistátní utkání do 18 let a červencové EYOF.

Ilustrační foto | Foto: Václav Novotný

Michal Rada (Sokol ČB, trenér Jiří Couf) zaběhl 300 m dorosteneckých překážek a vyhrál za 36,78 s, tedy v jihočeském rekordu a jen 0,46 s za pět let starým českým rekordem Jiřího Pechara ze Sparty (36,32). Druhý v závodě byl Marek Váňa z Olympu se 37,25. V historickém pořadí dorostenců ČR je Michal čtvrtý.

Dorostenka Nina Radová běžela s našimi nejlepšími ženami v čele s Jíchovou. Ta si vytvořila výkonem 40,50 osobní rekord. Nina na 5. místě časem 42,66 dosáhla rovněž životního maxima, letos nejlepšího českého výkonu dorostenek ČR o 1,5 sekundy před Bezdíčkovou, která je o rok starší. "Je třináctou dorostenkou ČR všech dob," chválí ji trenér Couf.

V jihočeské historické tabulce je podle našich záznamů druhá za 42,39 Terezy Babické z roku 2018. Následují neoficiálně 44,11 Dubské (1996), 44,31 A. Rücklové (98), 44,61 Johany Šímové (2018), 45,31 Borové (2022), 46,00 Brusové (2009), 46,14 Heřmanové (98), 46,19 Smržové (95), 46,29 Šteierové (2022) a 46,59 Nikodemové (2018).

Co k těm výkonům dvojčat Radových dodat? - Vydržte nám zdravé, děti!

Z dalších soutěží

Na Ještěd poběží v sobotu o tituly mistrů ČR v běhu do vrchu v Hodkovicích nad Mohelkou také obhájce stříbra Pavel Brlica (12 700 metrů) a juniorky na trati 7700 m Michaela Mikešová (oba ČD) a Magdaléna Zajícová (VS).

O víkendu se rozběhnou soutěže družstev. Z jihočeských týmů začnou v domácím prostředí - v sobotu od 10 hodin na stadionu Čtyř Dvorů - muži a ženy krajský přebor, v neděli tamtéž zahájí v 10 hodin II. liga. V neděli bude mít I. kolo také extraliga v Brně. O nasazení hostujících Jihočechů zprávy nedošly, ale hostování mají povoleno Dominik Gysel (NV) do USK, Marek Strnad (NV) do Hvězdy Pardubice a Petr Svoboda (VS) do Dukly.