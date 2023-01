Výsledky: 60 m Matouš Vobruba (Sok) 7,33, Dominik Markvart (ČD) 7,49 (r 7,44), Filip Holoubek (NV) 7,53, Lukáš Vacek (ČD) 7,61 (r 7,44), dor. Martin Dušek (16, VS) 7,27, Petr Molík (Mil) 7,50, Ondřej Kroupa (Sok) 7,57, ženy Nikola Ježková (NV) 7,88 - výkon roku, Kateřina Marušová 8,09 (r 8,01 - třetí), Tereza Kršová (obě VS) 8,10, Kateřina Tomášková (Sok) 8,16, dor. Linda Marušová 7,92 - letos druhá žena, Eliška Kodadová (obě VS) 8,13, Nina Zajícová (15, NB) 8,16 (r 8,15), 200 m Holoubek 23,41 - letos druhý v kraji, Jan Krizan 24,23, Vojtěch Štika 24,26, Tomáš Johaník (všichni Sok) 24,40, dor. Dušek 23,85 - třetí, Jan Čoka (Čéč) 24,52, Kroupa 24,70, ženy Ježková 26,34 - třetí, Kršová 26,58, Adéla Holubová (16, Sok) a Barbora Cílková (VS) 26,71, dor. Linda Marušová 26,79, Ema Albrechtová (Sok) 27,07, Zajícová 27,31, 400 m Holoubek 51,99, Marek Strnad (NV) 52,03 - třetí, Štika 52,32, dor. Jan Čoka 54,84, Tomáš Čoka (Čéč) 54,95, ženy Johana Šímová (NV) 60,94, Amálie Řehoušková (Sok) 60,99, dor. Albrechtová 59,47 - třetí, Zajícová 62,17, Sára Nosková (16, Písek) 65,23, 800 m Marek Strnad 1:56,84 - letos první v kraji, Ondřej Gloza 2:01,96 - druhý, Adam Kubát (oba Sok) 2:11,07, dor. Tomáš Čoka 2:08,09, ženy Adéla Štefanová (16, Sok) 2:16,73 - druhá, Kristýna Dvořáková (NV) 2:22,48 - třetí, Lucie Bahenská (Sok) 2:31,73, Michaela Rozmušová (VS) 2:31,89, dor. Natálie Voráčková (15, NV) 2:31,03, Tereza Říhová (Sok) 2:32,76, Ludmila Kozlová (PT) 2:34,61, 1500 m Ondřej Kohout (Chyš) 4:17,72, Vít Moučka (JH) 4:20,69 - třetí, dor. Jan Hryzbil (Pí) 4:31,93, Miloslav Suchý (15, Sok) 4:41,39, ženy Tereza Buštová 5:03,19 - třetí, Barbara Kostková (obě Sok) 5:04,98 - čtvrtá, Michaela Mikešová (ČD) 5:06,59, dor. Marie Tichá 5:25,78, Kristýna Morongová (obě Sok) 5:41,19, 3000 m Ivan Brejška (Sok) 8:50,35 - letos první v kraji, ženy Lenka Pardamcová (Sok) 10:53,95 - druhá, Magdalena Zajícová (VS) 11:43,81.

60 přek. David Czepiec (ČD) 9,32, Krizan 9,51, jun. (99,1) Petr Svoboda (VS) 8,30 - nejl. v kraji, Štika 8,55 - druhý, ženy Nela Nikodemová (Sok) 8,66 - čtvrtá všech dob, Pavla Molíková (Mil.) 9,23, Melanie Turková (VS) 9,53, Kateřina Marušová 9,57, dor. Nina Radová (Sok) 8,84, Michaela Běhounová 9,12, Bára Borová 9,28, Lucie Chmátalová (všechny VS) 9,46.

Výška Tomáš Jelínek (Sok) 206 - letos první, Štěpán Pokorný (Mil.) 183 - třetí, Petr Svoboda 183 - čtvrtý, dor. Michal Rada 187 - druhý muž, Marek Kuna (ČD) 179, ženy Jitka Maršálková (Sok) 158 - druhá, Kateřina Harazinová (VS) 152, dor. Tereza Čápová (VS) 158 - první v kraji, Radová 155 - třetí, tyč Tomáš Bačák (VS) a Petr Svoboda 440 - letos první, Dominik Gysel (NV) 430 - třetí, dor. Jan Šíla (Sok) 280, ženy Pavla Buřičová (VS) 320 - první, dor. Adéla Gregorová (VS) 230 - třetí, Zuzana Motejlová (14, Čéč) a Linda Kupková (NV) 220, mimo soutěž Simona Lomská (13, Čéč) 230 - čtvrtá, dálka Tomáš Kratochvíl 745 (a 738, 734) - nejl. v kraji, David Jodl (oba Sok) 702, Rada 697 - třetí, Zbyněk Zeman (NV) 627, dor. Štěpán Čáp 592, Vojtěch Stříbrný (oba Sok) 584, ženy Nikodemová 582 - nejl. v kraji, Radová 551 - třetí, Daniela Václavíková (Sok) 535, Kršová 525, dor. Magdaléna Straková (15) 515, Nela Šebestová (obě Sok) 507, Borová 505, trojskok David Kubec (VS) 13,27 - nejl. v kraji, Johaník 13,17 - druhý, ženy Václavíková 11,79 - devátá v kraji všech dob, Lenka Kollarová (Čéč) 10,51- druhá, Jana Hošková (VS) 10,46 - třetí, koule Marek Marvan (VS) 13,41 - první, Adam Zeman (JH) 12,95 - druhý, Šimon Jůza (VS) 12,23 - třetí, jun. Pavel Tomášek (Čéč) 11,95 - první, Libor Tupý (Bech) 11,92 - druhý, Petr Svoboda 11,68 - třetí, dor. Rada 11,50 - první, Abdunazar Saidov (VS) 10,93 - druhý, ženy Žaneta Pivcová (NV) 12,74 - první, Kamila Kůtová (Bech.) 10,72 - druhá, Maršálková 10,63 - třetí, Alena Kvasničková (ČD) 10,52, dorostenky Andrea Rypáčková (VS) 11,49, Veronika Divišová (Blat.) 11,43.

V bazénu nezůstal kámen na kameni

V Českém Krumlově proběhlo I. kolo mistrovství ČR družstev v plavání.

Z výkonů: 200 prsa Sofie Nezvalová 2:36,43 - letos nejl. v kraji, Linda Čeňková (obě JH) 2:45,23 - druhá, Gabriela Trnková (Pl) 2:53,38 - třetí, Matyáš Pospíšil (JH) 2:27,79 - nejl. v kraji, Jan Jehlík (14, Pí) 2:34,63 - druhý, 100 kraul Adéla Preislerová (JH) 59,20 - letos nejlepší, Nezvalová 01:01,40 - druhá, Karolína Kubošková (16, Pl) 1:03,59, Š. Dvořák 55,35 - třetí, Jan Beránek (oba Pl) 55,82, 200 motýlek Sára Doležalová (Pl) 2:35,45 - nejl. v kraji, Čeňková 2:40,80 - druhá, Hedvika Podruhová (Pl) 2:43,36 - třetí, Jiří Václavík (Pl) 2:08,79 - první, Jan Zástava (Pí) 2:11,17 - druhý, 100 znak Lucie Furchová (PL) 1:08,55 - druhá, Simona Marešová (JH) 1:09,09, Barbora Veselá (Pl) 1:11,41, Jan Rus (JH) 1:03,00 - druhý, Dvořák 1:04,05, 400 PZ Marešová 5:21,10 - nejl. v kraji, Furchová 5:28,69 - druhá, Tereza Tučková (Pl) 5:34,72 - třetí, Zástava 4:42,33 - první, Václavík 4:48,36 - druhý, Pospíšil 4:52,79 - třetí, 400 kraul Doležalová 4:47,78 - nejl. v kraji, Preislerová 4:52,85 - třetí, Karolína Šindelářová 4:54,75, Marek Matoušek 4:10,20 - první, Vít Ingeduld (oba Pl) 4:23,00, 1500 kraul Matoušek 16:22,90 - první, Ingeduld 17:05,22 - druhý, 200 kraul Preislerová 2:12,13 - první, Tučková 2:15,68 - druhá, Kubošková 2:16,82 - třetí, Matoušek 1:58,25 - první, Ingeduld 2:03,45 - druhý, 100 prsa Nezvalová 1:11,71 - první, Čeňková 1:14,83 - druhá, Trnková 1:19,28 - třetí, Pospíšil 1:08,02 - první, Jehlík 1:11,65 - druhý, Beránek 1:14,48 - třetí, 200 znak Marešová 2:25,96 - první, Furchová 2:31,05 - druhá, Zástava 2:11,70 - první, Rus (JH) 2:15,28 - druhý, 50 kraul Preislerová 27,26 - první, Nezvalová 27,88 - druhá, Dvořák 25,54 - první, Beránek 25,88 - druhý, 100 motýlek Trnková 1:11,77 - nejl. v kraji, Podruhová 1:12,28 - třetí, Václavík 58,12 - první, Zástava 59,57 - druhý, 200 PZ Čeňková 2:29,22 - první, Furchová 2:29,49 - druhá, Václavík 2:11,02 - první, Pospíšil 2:12,67 - druhý, 800 kraul Marešová 9:42,32 - první, Doležalová 9:49,74 - druhá, Tučková 10:01,50 - třetí, 4x100 kraul ženy JH 4:03,36, muži PlČB 3:38,97 (Václavík 53,80 - nejl. v kraji), 4x100 PZ ženy JH 4:27,69 (znak Marešová 1:07,50 - nejl. v kraji), muži PlČB 4:06,20, JH 4:10,39 (znak Rus 1:02,69 - nejl. v kraji).

Body: muži PlČB 13 887, JH 11 051, Písek 10 293, ženy JH 14 166, PlČB 13 925, Tábor 10 384.