V neděli pojedou ke II. lize, B do Prahy muži VS Tábor a Čtyř Dvorů k závodům se Šk. Plzeň B, Sp. Praha B, Pacovem, Berounem, Klatovy a Vlašimí, ženy VS a ČD čekají Šk. Plzeň B, Sp. Praha B, K. Vary, Stříbro, Král. Vinohrady a Jeseniova.

V kraji budou závodit opět mladí. V pátek od 17 h družstva přípravek, v sobotu má krajský přebor jednotlivců mladší žactvo ve Čtyřech Dvorech (13.30). Program doplňuje Písecký kilometr s rámcovými závody - hlavních 1000 metrů poběží ženy od 11 h, muži od 11.10.

Při přeboru Vysočiny v Třebíči skočila tyčkařka VS Tábor Pavla Buřičová nejlepší letošní výkon v kraji 301 a prohrála jen o opravy s domácí Burdovou. Na 300 m překážek dorostenek zaběhla Nela Šteierová (Sokol ČB) osobní rekord 46,52, rovněž nejlepší v sezoně v kraji.

18letý Tomáš Jelínek vybojoval v únoru v Ostravě ještě pro Skok J. Hradec titul juniorského mistra ČR ve výšce výkonem 208, absolutně devátým nejlepším v historii v kraji. Pak přestoupil do Sokola ČB. V Domažlicích na prvních závodech roku na otevřeném hřišti zdolal na první pokus 205, kterými se postavil do čela juniorských výškařů republiky této sezony. "Následující výšku 210 velmi těsně shodil," uvádí jeho trenér Jiří Couf. "Věřím, že se ještě od talentu odchovaného v Jindřichově Hradci dočkáme výkonů nad 210!" A mají ambiciózní cíle: "Tomáš by rád atakoval limit na mistrovství světa juniorů, který je 216. Před ním se to v letech 2013-15 povedlo Petru Píchovi (Sokol), také rodákovi z Jindřichova Hradce…"