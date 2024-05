KP družstev v N. Včelnici, další rekordní překážky Michala Rady, přebor mladých atletů, s krajským rekordem v kladivu, atletická neděle v Prachaticích. Atletický víkend přinesl další rekordy.

Nová rekordní kladivářka. | Foto: Zdroj: ČAS

Ml. žactvo 60 m Nathaniel Weis (Sok) 7,98, Tobiáš Vansa (Mi) 8,32, Barbora Šůnová (VS) 8,36, Veronika Blažková (ČD) 8,44, 150 m František Škrleta (NV) 22,36, Antonín Kukla (VS) 23,08, Lucie Němejcová (Sok) 20,59, Jolana Ratajová (VS) 21,62, 60 přek. Tomáš Volf (Mi) 9,88, Matěj Šitera (Sok) 10,16, Ema Radová (oba Sok) 10,14, Jana Randáková 10,78, Stella Dvořáková (obě PT) 10,81, 800 m Václav Toman (VS) 2:28,68, Adéla Tlamsová (ČD) 2:42,27, Jolana Kadeřábková (Pí) 2:43,07, Martina Kosová (ČD) 2:44,52, dálka Volf 497, Eliška Krupičková (Ves.) 442, Radová 437, výška Weis 145, Ema Vaverová (Ves) 145, koule Markéta Dvořáková (Sok) 10,99, oštěp Markéta Loudová (PT) 29,96, Martin Kalamár (Pí) 27,65, Karolína Mášková (Mi) 150.

Ženy: 100 m Markéta Vaňková 12,89, Lucie Slaninová 13,17, Stela Chválová (všechny NV) 13,28, Vanessa Koutná (JH) 13,29, 200 m Lea Kubíčková (JH) 27,21, Vaňková 27,53 - os. rek., mimo Kateřina Marušová 25,15 - os. rek., 800 m Kateřina Kálalová (Mi) 2:48,14, 1500 m Michaela Mikešová ČD) 5:27,79, dálka Karolína Mášková (Mi) 517, Dominika Střelečková (PT) 506, Kubíčková 501 - os. rek., výška Kateřina Slavíková (Blatná) 153, tyč Simona Lomská (Čéč) 211 - os. rek., koule Kateřina Müllerová (Mi) 11,34, Dita Poslušná (NV) 10,69, mimo Kamila Kůtová (Be) 11,86, disk Poslušná 30,19, Lomská 38,05 - os. rek., mimo Veronika Divišová (Blat.) 31,40, kladivo Alena Kvasničková (Blat) 28,20, Poslušná 25,57.

Muži: 100 m Petr Molík (Mi) 11,27 - os. rek., Josef Kašpárek (15, JH) 11,44, 200 m Molík 23,10 - os. rek., Kašpárek 23,43 - os. rek., 800 m Tomáš Čoka 2:15,50, Jiří Koptík (oba Čéč) 2:16,27, 5000 m Koptík 17:36,13, mimo Viktor Zikmunda (ČD) 17:09,53, 400 přek. Ondřej Drnek (Čéč) 70,24, dálka mimo Plánek (PT) 557, výška mimo Plánek 168, tyč Rostislav Pivec (16 - NV) 355 - os. rek., Urs Gysel 263, Patrik Bouška (Mi) 253, koule Adam Zeman (JH) 12,30, Libor Tupý (Mi) 12,27- os. rek., disk Zeman 35,00, Jan Hubka (Mil) 33,76, Tupý 31,44 - os. rek.

Body - ml. žáci: Sokol 238, VS 153, Milevsko 115, ml. žákyně: Sokol 172, VS 135, ČD 86, muži: Čéčova 88,5, Milevsko 84, JH 46, ženy: Milevsko 115, Blatná 110,5, NV 103.

Další rekordní překážky Michala Rady

V Domažlicích bylo I. kolo I. NL, sk. A. Dorostenec Michal Rada (Sokol ČB, trenér Jiří Couf) vytvořil svůj další český rekord, tentokrát na 400 překážek, kde zlepšil svůj loňský rekordní čas 51,92 až na 50,89!

Jihočeši: 100 m 5. Š. Pokorný 11,06 - os. rek., 2. Nikola Ježková 12,31 - SB, 12. Pavla Molíková (Mi) 12,93, 17. Kateřina Tomášková (Sok) 13,06, 400 m 4. Filip Holoubek 49,98, 7. Vojtěch Štika 50,48, 6. Ema Albrechtová 58,92, 10. Lucie Bahenská 59,34 - SB, 800 m 11. Matěj Moravec 2:04,41, 15. Jakub Leština 2:08,38, 11. Nina Zajícová 2:21,92 - os. rek., 12. Tereza Říhová 2:22,56 - os. rek., 13. Adéla Nikodemová 2:23,05 - os. rek., 16. Barbora Plonerová 2:23,82 - os. rek., 1500 m 2. Adéla Štefanová 4:42,45 - nejl. v kraji, 6. Barbara Kostková 4:55,03 - os. rek., 7. Anežka Gutwirthová 4:57,66, 8. Marie Tichá 4:58,87 - os. rek., 1. Filip Toul 3:45,92 - os. rek., druhý muž kraje všech dob za Suchým st, 3:43,13 z roku 1997, 10. Petr Lukš 4:15,47, 11. Miloslav Suchý (16) 4:17,81, 5000 m 1. Antonín Kinšt 15:20,87 - letos nejl. v kraji, 9. Lenka Pardamcová 20:08,58, 100 přek. 6. Nikodemová 14,71, 7. Molíková 14,94 - SB, 110 přek. 10. Jan Krizan 18,01, 400 přek. Michal Rada 50,89 - rek. ČR, 1. Nina Radová 58,02 - os. rek., půl minuty za 21 let starým českým rekordem Zuzany Hejnové, 6. Tereza Speierlová 64,64 - os. rek., 15, Nikodemová 70,12 - os. rek., koule 5. Kamila Kůtová 12,19 - SB, oštěp 12. Lucie Ježková 32,10, 16. Natálie Pokorná (16 let) 30,04, 5. Matyáš Novák 48,73, dálka 2. Pokorný 667 - SB, 12. Čáp 571, 3. Nikodemová 556, 17. Daniela Václavíková 514, 21. Molíková 502, výška 4. Tomáš Jelínek 196, 14. Šíla 178 - os. rek., 17. Čáp 173, trojskok 6. Tomáš Johaník 13,08 - SB, 10. Pokorný 12,32, 2. Nikodemová 11,73, 4. Václavíková reg.11,30.

Družstva neoficiálně - muži: Slavia 267,5, Sp. Pha 262, Domažlice 243… 6. K. Vary 140, 7. Sokol ČB 127, 8. Třebíč 33, ženy: Slavia 306,5, Sp. Praha 206,5, Jeseniova 181,5… 6. Vlašim 135, 7. Sokol ČB 134, 8. USK 86,5, 9. Beroun 69.

Přebor mladých atletů

KP žactva v Písku: 60 m Josef Kašpárek (JH) 7,50, Lukáš Jůza (NV) 7,64 (r 7,61, Tony Votava (ČZ) 7,70 (r 7,57), Laura Voldřichová (Sok) 7,98, Adéla Hadvičáková (VS) 8,00, Tereza Vozábalová (PT) 8,10, 150 m Ondřej Čambal (NV) 17,83 - os. rek., Patrik Doubek (VS) 18,28, Ondřej Konfršt (Pí) 18,42, Valentýna Machartová (JH) 19,59 - os. rek., Sofie Štojdlová (Sok) 19,65 - os. rek., 300 m Kašpárek 37,84, Konfršt 39,78, Valentýna Machartová 42,65, Hadvičáková 43,47, Natálie Kovářová (JH) 43,51, 800 m Šimon Brůžek (ČD) 2:25,59, Lukáš Suchý (Sok) 2:27,38, Karolína Bicanová (VS) 2:29,78, Tereza Čečková (ČD) 2:31,63, Anastasija Bogdanová (Sok) 2:32,26, 1500 m Christian Teca Manuel (VS) 4:44,69, Jakub Kunzman (ČZ) 4:46,31, Jan Čapek (Čéč) 4:46,58, Tereza Tomečková (VS) 5:31,27, 100 přek. Jan Kubák (ČD) 14,66, Jiří Buček (NV) 15,00, Sofie Janowiaková (Sok) 14,63, Natálie Kovářová (JH) 15,45, Vozábalová 15,48, Dominika Střelečková (PT) 15,51, 200 přek. Kubák 28,25, Matěj Hnízdil (PT) 28,57, Eduard Straka (VS) 29,25, Janowiaková 30,06, Lucie Paťhová (Sok) 31,50, Kovářová 31,84, výška Jůza 174, Michal Hrdoušek (NV) 169, Elen Kotašková (ČD) 159, Lucie Blažková 159, Valentýna Machartová 156, tyč Jan Beneda (Sok) 329, Matěj Kovačík (Sok) 319, Tomáš Klabouch 289, Laura Voldřichová 289, Zuzana Motejlová (Čéč) 264, Adéla Kubaláková 244, dálka Matěj Jurčák (Be) 578, Vojtěch Kuželka (VS) 552, Klabouch 549, Sofie Štojdlová 537, Střelečková 499, Blažková 498, Janowiaková 497, koule Zuzana Motejlová 9,96, Matěj Mikšovský (Be) 14,11, disk Lomská 32,80, Jakub Markvart (Ves.) 35,38, Mikšovský 34,82, kladivo Karolína Kovářová (Ves.) 30,53, Markvart 28,48, oštěp Pavlína Loudová (PT) 35,78, Lomská 34,23, Jan Hazuka (SKP) 43,79, Kovačík 43,16, Jan Beneda (Sok) 40,46.

S krajským rekordem v kladivu

II. liga, sk. B v Táboře: 100 m Martin Dušek (VS) 10,70 (r 11,05), 10. Jakub Čuřín 11,61 - SB, 1. Kateřina Marušová 12,22, 7. Tereza Kozáková 12,71, rozběhy Tereza Kršová 12,85, Eliška Kodadová 12,89, 200 m 1. Dušek 22,16 - os. rek., 6. Čuřín 23,57 - os. rek., 4. Marušová 23,23, 10. Kozáková 26,79 - os. rek., 400 m 6. Kryštof Vebr (ČD) 52,94 - os. rek., 5. Petr Junek 53,20 - os. rek., 12. Daniel Sebastian Gribbin 55,06, mimo soutěž Ondřej Konfršt (15, Písek) 55,93 - os. rek., 400 m 3. Klára Konfrštová 59,17, 11. Veronika Kutová 63,43 - os. rek., 14. Kateřina Blacká (16) 63,97, 800 m 5. Gribbin 2:02,78, 10. Jan Šustr 2:08,42, 1500 3. Jan Hryzbil 4:11,11 - os. rek., 8. Viktor Zikmunda 4:19,12 - os. rek., 1. Natalie Brlicová (všichni ČD) 4:57,46, 7. Barbora Havlíčková 5:06,78, 3000 m 1. Brlicová 10:38,04 - os. rek., 5. Havlíčková 11:10,87, 10 000 m 10. Ardamica 37:56,50 - os.rek., 100 přek. 1. Michaela Běhounová 14,93 - os. rek., 4. Melánie Turková 16,33, 400 přek. 6. Jakub Skuček 61,28 - os. rek., 4x100 m 5. VS 45,26, 10. ČD 47,04, ženy 4. VS 51,12, 13. ČD 54,61, dálka 7. Jan Sobotka 582, 1. Dorothea Pincová 544, 6. Jana Hošková 505, 7. Lucie Blažková 502, trojskok 1. Marek Volf ml. 14,05 - os. rek., 3. Marek Volf st. 13,02, 1. Blažková 10,60, 5. Hošková 10,16, 6. Julie Kotalíková 10,10, tyč 1. Tomáš Bačák 410, 2. Rostislav Pivec (16) 380 - os. rek., 1. Pavla Buřičová 325, výška 4. Vojtěch Říha (ČD) 186, 10. Sobotka 180, 11. Jan Kubák (15) 177, 1. Kotalíková 170, 2. Beáta Maleninská 159, 4. Kateřina Kolací 159, 5. Tereza Čápová 159, disk 4. Andrea Rypáčková 33,42, 5. Veronika Divišová 32,62, 9. Eliška Krajčová 29,42, 5. Marek Bakula 38,08 - SB, 7. Marek Marvan 35,59 - SB, 10. Václav Toman 32,30, kladivo 1. Eliška Krajčová (ČD) 56,19 - SB, krajský rekord, dosud Jirsová 47,70 z roku 2013, buletin ČAS Krajčovou uvádí naposledy jako členku Olympu Brno, 2. Tomáš Svoboda 49,55, 4. Václav Toman 43,85, koule 5. Rypáčková 11,04… 21. Krajčová 9,00, 1. Marek Marvan (22 let) 15,37 - os. rek., devátý v kraji všech dob, 4. Bakula 14,32 - os. rek., 10. Jindřich Vít 11,67, oštěp 4. Kubelková 35,81, 6. Vojtěch Rodr 45,05, 9. Jakub Pfeferle 42,22, družstva muži Sp. Praha 207,5, Sparta 200,5, Vlašim 176… 6. VS 145, 7. Čt. Dvory 133, 8. Jihlava 92, 9. Šk. Plzeń 80, ženy Sp. Praha 231,5, Jihlava 198,5, VS 189,5, Šk. Plzeň 168,5, Kotlářka 166, 6. Klatovy 144, 7. Čt. Dvory 116, 8. Stříbro 130, 9. Sparta 25.

Atletická neděle v Prachaticích

60 m Matěj Hnízdil 7,94, Tereza Vozábalová 8,15, Dominika Střelečková 8,16, 200 m dor. Adam Plánek 25,14, 300 m žáci Matěj Hnízdil 39,98 - os. rek., Jolana Prixová 44,78, 60 přek. ml. Amelie Luisa Kubatová 9,87, Ema Radová 10,01, dálka dor. Plánek 592 - os. rek., žáci Hnízdil 521, ml. Mykhailo Salzmann 462, žákyně Střelečková 512, Prixová 507, ml. Kubatová 466, Radová 451, oštěp 600 g Matěj Kovačík 44,51 - os. rek., míček ml. žákyně Pavlína Loudová 52,18