Byli k němu vybráni na sprinty i Linda Marušová, Barbora Cílková (mezi náhradnicemi Kateřina Marušová), čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel (všechny VS), na 1500 m Petr Lukš (Sok, má běžet i steepl) a Marek Strnad (NV), na 100 přek. Pavla Molíková (Mil.) a Nela Nikodemová (Sok, má také skákat dálku), na 400 přek. Ondřej Gloza (Sok), Anna Borová (VS), na 3000 přek. Tereza Buštová a Barbara Kostková (Sok), ve výšce Tomáš Jelínek, v dálce David Jodl (oba Sok), v tyči jako náhradnice Pavla Buřičová (VS), v kouli Pavla Kůtová (Bech) a Žaneta Pivcová (JH).