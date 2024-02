K vyvrcholení zimní domácí sezony, k mistrovství mužů a žen ČR, se atleti přesunuli na tento víkend do Ostravy. A Jihočeši tam opět čarovali!

Adéla Holubová (17, Sokol ČB, trenér Petr Bahenský) vyhrála po sobotním vítězství v rozběhu za 2:10,08 před dalšími pěti soupeřkami s odstupem jedné sekundy dnešní finále na 800 m časem 2:04,27 (66,2 - 1:34,74), kterým překonala svůj loňský dorostenecký rekord ČR o 2,1 sekundy, ale i rekord juniorek, který patřil Andree Šuldesové z Břeclavi od roku 1994 za čas 2:05,82! K osobnímu rekordu vytáhla reprezentantku Kimberley Ficencovou z Dukly, která v Ostravě brala stříbro za 2:05,14! Své loňské osobní maximum Adéla překonala o 2,1 sekundy.

Osvědčená sběratelka medailí, Lurdes Gloria Manuel (19, VS Tábor), začala své představení na šedesátce, kde si v rozběhu vytvořila osodní a krajský rekord 7,49 a ve finále skončila čtvrtá za 7,50. Dnes na 200 m předvedla nejrychlejší rozběh za 23,89 a ve finále byla opět první za 23,72, čímž o tři setiny porazila olomouckou Šafářovou. Jako finišmanka odpolední štafety na 4x200 m pomohla kolegyním z VS Tábor Kateřině Marušové, Barboře Cílkové a Tereze Kršové ke stříbrným medailím za čas 1:40,08.

Pro stříbro na 1500 m si dnes odpoledne dospurtoval v čas 3:53,17 Filip Toul (27, SK Čt. Dvory, trenéři Pavel Suchý a Pavel Brlica). Nestačil na trati jen tahounovi závodu Nicovi Boklettovi z Jižního Města, ale přemohl mj. Reného Sasyna a další zkušené borce.

17letý dorostenec Michal Rada (Sokol, trenér Jiří Couf) si přivezl osobní rekord a bednu zkušeností za závodu dálkařů, kde byl čtvrtý se 735 (1. Juška 772). Na 9. místo doskočil David Jodl (Sokol, trenér Couf) se 689. Sedmým jihočeským výškařem všech dob je po dnešku další "coufista", Tomáš Jelínek (20, Sokol), který skočil 210 centimerů a skončl čtvrtý.

Z ostatních výsledků: 60 m 4. Tomáš Němejc (Dukla, ochovanec Sokola) 6,78, 6. K. Marušová (VS) 7,65 - pátá v kraji všech dob, ve finále osmá za 7,75, 15. Nikola Ježková (NV) 7,78, 19. Barbora Cílková 7,82, Tereza Kršová (obě VS) 7,95, 200 m 1. Němejc 20,82, Marušová 25,06, 400 m 19. Filip Holoubek (NV) 50,39 - os. rek., 3000 m 8. Pavel Brlica (ČD) 8:35,29 (2:53,2 - 5:47,9) - os. rek., dálka 7. Adéla Záhorová (VS) 572, 11. Pavla Molíková (Mil.) 560.

Z dalších závodů - Jablonec: 150 m 2. Klára Konfrštová 20,74, 300 m Konfrštová 43,91, Ondřej Konfršt 43,91, 1500 m 1. Jan Hryzbil (17) 4:28,96 - os. rek., Strahov: 60 m Dom. Střelečková 8,31, 300 m 4. Jiří Buček 40,97, 8. Natálie Kovářová (JH) 44,26, 800 m 6. Jan Čapek (Čéč) 2:24,48, 10. Matěj Hnízdil (PT) 2:27,28, 60 přek. 3. Hnízdil 9,51, 4. Buček 9,66, výška Tomáš Doležal (Čéč) 157 (jeho patnáctý skok v závodě), 6. Valentýna Machartová (JH) 151, tyč 1. Eliška Krupičková (13, Ves.) 310 - os. rek., dálka 3. Hnízdil 531, 6. Střelečková 508, koule 4. Tadeáš Čepčány (Čéč) 11,08. Č. Budějovice: 60 m Tomáš Jauker 7,69, Kateřina Kubelková 8,25, žákyně Lucie Blažková 8,33, skok z místa Štěpán Koutecký (12) 198, Markéta Cipínová (14) 201, Nela Zavřelová 200, 9letý Lukáš Zíka 175, 8letá Tereza Neubauerová 163, 11letá Laura Cepková 200.