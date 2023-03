V Nové Včelnici se konal v sobotu krajský přebor v přespolním běhu.

Atletika. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Muži (6000 m): Daniel Gribbin (ČD) 21:25, David Ardamica (Ves.) 22:50, Ladislav Stejskal (ČD) 23:38, dorostenci (3600): Antonín Kinšt (NV) 11:52, Jan Hryzbil (Pí) 13:09, Jan Šustr (VS) 13:15, žáci (2400): Tomáš Čoka (Čéč) 8:16, Miloslav Suchý (Sok) 8:17, Tomáš Nevěřil (VA) 8:39, ml. žáci (1700): Matěj Hnízdil (PT) 6:27, Rostislav Pernica (ŽR) 6:40, Šimon Brůžek (ČD) 6:48, přípravka (900): Václav Toman (VS) 3:25, Matěj Pavlíček (Sok) 3:38, Oskar Kačer (VS) 3:42, minipřípravka (500): František Matoušek (NV) 1:55, Matyáš Tichý (JčKM) 1:58, Rostislav Domanský (Hoj. Voda) 2:02, ženy (3600): Alena Vogelová (JčKM) 16:21, juniorky (3600): Michaela Mikešová (ČD) 14:40, Magdalena Zajícová (VS) 15:57, dorostenky (2400): Marie Tichá (Sok) 9:36, Ludmila Kozlová (PT) 10:44, Marina Pavlátová (Pí) 10:53, žákyně (2400): Barbora Plonerová (Sok) 9:27, Nina Zajícová (NB) 9:39, Natálie Voráčková (NV) 9:44, ml. žákyně (1700): Karolína Bicanová (VS) 6:23, Jana Randáková 6:24, Jolana Prixová (obě PT) 7:28, přípravka (900 - 54 start.): Jolana Kadeřábková (Pí) 3:39, Isabela Nováková (ČD) 3:42, Rozálie Vondrová (VS) 3:44, minipřípravka (500): Adéla Chytrová (NV) 1:56, Anna Mrvová (Ves.) 2:02, Andrea Křivková (NV) 2:03.

Velikonoční plavání

Velikonoční závody v Radlici: 100 kraul 4. Jana Pešková (Fez) 1:06,36, 100 a 200 znak 7. Anna Říhová (Pl) 1:15,23 a 2:42,03 (7. Jakub Valentík, Písek, 2:45,07), 100 prsa 2. Kristýna Věnečková (14) 1:21,87, 7. Ema Cibulková (14) 1:28,76, 10. Vanesa Tylová (12, všechny Fezko) 1:30,74, 200 kraul 7. Pešková 2:26,01.