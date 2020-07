RunCzech přidává do svého letního kalendáře další originální závody. Registrace na Runway Run České Budějovice jsou již několik dní otevřené, nyní přibyl Runway Run Praha a Pivovarský běh s Birellem. "Já na letišti v Budějovicích určitě poběžím," přikyvuje populární jihočeský vytrvalec David Vaš.

Pořadatelé z Run Czech představili závod na českobudějovickém letišti | Video: Deník/ Kamil Jáša

RunCzech přidává do svého letního kalendáře další originální závody. Registrace na Runway Run České Budějovice jsou již několik dní otevřené, nyní přibyl Runway Run Praha a Pivovarský běh s Birellem. "Já na letišti v Budějovicích určitě poběžím," přikyvuje populární jihočeský vytrvalec David Vaš. "Zvládnu páteční závod, bude to pro mě příprava na nedělní mistrovství České republiky v půlmaratonu," vysvětlil.

Podle Vaše se na letišti (závod se uskuteční přímo v areálu letiště 10. a 11.7.) budou běhat velmi rychlé časy. "Když nebude foukat vítr, tak tu budou na pětce padat osobáky," myslí si David Vaš. "Očekáváme účast patnácti set až dvou tisíc běžců," myslí si pořadatelé z RunCzech. "Bude to jedinečná atmosféra, zveme rodiny s dětmi," doplnil Igor Murko. Letiště České Budějovice navíc nachystalo pro veřejnost zajímavý doprovodný program.

O víkendu 18. - 19. července se uskuteční Runway Run také v Praze na Letišti Václava Havla. "Vyzvedněte si číslo na check-inu, projděte bezpečnostní kontrolou a nechte se autobusem dopravit na hlavní Runway. Jak rychlé budou vaše motory neovlivníme, ale zaručeně všem připravíme jedinečný zážitek," vzkazují organizátoři. V sobotu večer odstartuje ve 21:00 Sunset Run na 5 kilometrů. Neděli pak odstartují ranní ptáčata pětikilometrovým Breakfast Run, který zahájí běžecký den v 8:30. Vyžití zde čeká i celé rodiny. V 10:00 a v 17:30 se na start tříkilometrového dm Family Run postaví celé rodiny s dětmi a aktivními prarodiči. Účastníci večerní a ranní pětky se mohou těšit na medaili v cíli, na kratší závody je pro účastníky připravený dárek. Letiště Praha si u Terminálu 3 pro letošní léto připravilo Runway park. Místo, kde budou vystavená letadla, letištní technika, možnost občerstvit se a užít si spoustu další zábavy! Všichni závodníci mají se startovním číslem vstup do Runway parku zdarma.

V sobotu 1. srpna potěší RunCzech běžce, kteří si rádi pro osvěžení dopřejí zlatavý mok. Probíhat se bude areálem plzeňského pivovaru, včetně historického sklepení, kde se dodnes vyrábí pivo tradiční metodou jako za dob prvního sládka. Milovníky historie zaujme model pivovaru z konce 19. století a varna z 30. let minulého století. Pivovarský běh s Birellem odstartuje v 9:00 Ranním během, který bude mít něco přes 5 kilometrů. Pokračovat bude Bambini Run, závodem pro děti od 2 do 8 let a dm rodinným během. Ten se bude opakovat znovu v 17:00, aby se mohli zúčastnit i ti, kdo mají přes den už jiný program. Následovat budou další dva závody na 5,5 kilometru a to v 18:15 a 19:30. Závodníci se můžou v cíli těšit na medaile a osvěžující Birell. V rámci doprovodného programu po závodě dostanou navíc dospělí běžci pivo, které se vařilo právě v místech, kterými probíhali.

Registrace na závody jsou již otevřené na www.runczech.com.