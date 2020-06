České Budějovice – O nadcházejícím víkendu se rozjedou další krajské přebory družstev v atletice. V pátek od 17 hodin si to ve Veselí „rozdají“ přípravky, v sobotu od 10 hodin ve Čtyřech Dvorech mladší žactvo a v neděli 14. června bude v Nové Včelnici od 10 hodin víceutkání mužů a žen, navíc s krajským přeborem na 5000 m.

Tomáše Kratochvíla pozvali k Odložilovi. | Foto: Deník/archiv VLM

Do soutěží družstev řada závodníků tradičně převlékla dresy k hostování. Za Sokol ČB budou závodit mimo jiné David Hašek, Filip Holoubek, Marek Krňanský, Eva Němcová z N. Včelnice, Nela Šteierová (Čéč), dálkařská reprezentantka Adéla Záhorová z VS, ale také „přespolní“ Emilie Chrastinová (Příbram) s halovou vizitkou 10,85 v trojskoku a Daniela Václavíková z SK Jeseniova (trojskok 11,35). Mládežnický tým sokolů posílí například vrhač VS Marek Marvan. Zbrojí i „vodníci“. Bude za ně běhat chyšecká dvojice Patrik Bouška – Ondřej Kohout, skákat tyčkaři Urs a Dominik Gysel z N. Včelnice, výškaři Tomáš Jelínek (JH) a Štěpán Pokorný (Mil.), přicházejí mladý vrhač Zbyněk Zeman (NV), Markéta Lišková (Ves.) či Daniel Dvořák z Mostu, letos zatím kladivem 38,85. Hodně posilují Čtyři Dvory: Jitka Bočkayová a Lucie Káplová (SKP), Jiří Csirik (Písek), Rudolf Ďorď (Blatná), Kristýna Koutná, Kateřina Kršková, Dita Poslušná (NV), Jakub Budil (Písek), také „starý známý“ Josef Soukup ze Studence, do mládeže sprintér Dominik Markvart atd. Mimo kraj míří Roman Budil (Písek) do Ústí, chodec Oliver Ernst (ČD) do Aktisu, skvělý mílař Marek Strnad (NV) do Hvězdy Pardubice, Lia Vilhelmová (Čéč) do Slavie – a tradičně do Pacova se „stěhují“ děvčata z Jindřichohradecka, od nichž se letos dají čekat velké výkony, Nikola Ježková, Nikola Musilová, Johana Šímová (NV) a Ema Smědíková (JH). Z dalších hostování: Pavel Fleischmann (Mil.) do Bechyně, opačným směrem Kateřina Kabíčková, Anna Kotounová, Kamila Kůtová a Denisa Šlechtová. Václav a Nina Zajícová (NV) budou závodit v týmech J. Hradce atd.