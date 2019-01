České Budějovice - Členové atletického oddílu v T. J. Sokol České Budějovice prožili velmi zajímavý rok.

Tomáš Kratochvíl ze Sokola České Budějovice. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Přiváželi domů medaile z domácí i zahraniční scény, Tomáš Kratochvíl dokonce vyrazil až do Buenos Aires. A chystají se na další závody a zážitky. „V roce 2018 jsme celkem měli osm reprezentantů,“ nahlíží do statistik předseda klubu Tomáš Najbrt.

Kteří to byli?

Tereza Babická vyrazila na mezistátní utkání žactva, Matyáš Jánský reprezentoval svůj klub, město, kraj a také ČR na MS v běhu do vrchu. „A také byl na mezistátním utkání juniorů,“ doplnil Tomáš Najbrt.

Také v roce 2018 byl v dálkařském sektoru hodně vidět Tomáš Kratochvíl. Jeho účast na olympiádě mládeže v Buenos Aires byla odměnou pro atleta a dobrým vysvědčením pro trenéry Sokola České Budějovice. Kratochvíl obsadil desáté místo ve skoku dalekém. „Reprezentoval také na mistrovství Evropy dorostu, odkud si přivezl páté místo.

Tomáš Němejc startoval na MS juniorů, kde svým výkonem přispěl do štafety na čtyřikrát čtyři sta metrů. „A do svých statistik si zapsal účast na světovém juniorském šampionátu.“

Petr Pícha startoval na mezistátním utkání do dvaadvaceti let, Veronika Piklová na mezistátním utkání dorostu, Jiří Polák na mezistátním utkání do 22 let.

Samostatnou kapitolou mezi atlety je klubová legenda Jaroslav Lorenc. „Obsadil třetí místo na halovém mistrovství Evropy veteránů ve výšce,“ připomíná předseda atletického oddílu T.J. Sokol České Budějovice další velký sportovní úspěch výškaře, který stredlem „zabodoval“ ve věkové kategorii muži 60.

V závodech mistrovství České republiky patří atletům ambiciozního jihočeského klubu MČR celkem sedmnáct medailí. „Osmkrát jsme měli zlato, pětkrát stříbro, čtyřikrát se atleti radovali z bronzu.“

Tomáš Najbrt napočítal také finálové účasti. „Celkem jich bylo třiatřicet.“

V soutěži družstev patří v první lize mužům 5. místo, ženám sedmé. „A to je sestup do druhé ligy,“ konstatoval předseda atletického oddílu.

V mistrovství Čech družstev vybojovali starší žáci devátou pozici, žákyně skončily šesté.

Dorostenci obsadili ve stejné soutěži sedmé místo a dorostenky byly desáté.

V klubové anketě o nejlepšího atleta roku 2018 nasbíral nejvíc bodů zaslouženě Tomáš Kratochvíl. Vyhrál MČR, po pauze zaviněné zdravotními problémy se pomaleji dostával do tempa, ale potvrdil, že patří k nejlepším dálkařům v republice. O jeho cestě do Buenos Aires už Deník informoval…

Druhá příčka v této anketě patří Tomáši Němejcovi. Odborníky zaujal jeho výkon na dvoustovce: 21.26

Také on má ve své osobní sbírce reprezentační start, radoval se z republikového zlata, a to dokonce dvakrát.

Pomyslná bronzová příčka patří při bilancování roku 2018 Tereze Babické, která je věkem ještě žákyně. Jaký její výkon je za uplynulý rok v tabulkách? Na dvoustovce překážek 27.87. „Drží český rekord,“ upozornil trenér Tomáš Najbrt.

Čtvrté místo Matyáše Jánského v klubové anketě „se narodilo“ především po výkonu na tříkilometrové trati překážek.Čas: 9:24.33

Pátou pozici obsadil podle bodování klubových odborníků Jiří Polák. Jeho ročník narození je 1998. Trenérem je Dalibor Kupka. „Jirka trénuje společně s Pavlem Maslákem,“ Tomáš Najbrt další zajímavost. Výkon v roce 2018: 200m 21.47

Polák reprezentoval ČR na mezistátní utkání do 22 let: 200m, 4x100m, 4x400m.