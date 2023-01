Nové krajské rekordy "opatřili" jiní - na 200 m žen 18letá Lurdes Gloria Manuel (VS), druhá z 96 startujících v čase 24,17, kterým zlepšila 35 let starý výkon soběslavské Nadi Tomšové 24,23. Michal Rada (16, Sokol) vyhrál 60 m překážek časem 7,97, čímž překonal rekord Tomáše Krále (Sokol) 8,05 z roku 2002. Letos je s ním druhým dorostencem v ČR, prvním 16letým.

Nejrychlejší šedesátku roku v kraji zaběhla Linda Marušová (17, VS) - 7,97, mezi 116 startujícími devatenáctá, a nejlepší ženské překážky 8,64 Nela Nikodemová (Sokol), v závodě šestá. Je to třetí výkon v kraji všech dob. Do čela jihočeských dorostenek se na této trati postavila Nina Radová (16, Sok) s 8,99.

Z dalších výsledků: 60 m (135 start.) 18. Rada 7,21 - druhý v kraji, 24. Kateřina Marušová (19, VS) 8,04 - druhá, 25. Radová 8,07 - třetí, 38. Nikodemová 8,20, 200 m 32. L. Marušová 26,82 - druhá, 33. K. Marušová 26,84 - třetí, 800 m 25. Jakub Leština (16, Sok) 2:18,37 - letos třetí muž, 60 přek. 31. Melanie Turková (18,VS) 9,62 - čtvrtá.