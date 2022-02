Roli favoritky na 400 metrů splnila beze zbytku Lurdes Gloria Manuel (17, VS Tábor, trenérky Šárka a Denisa Chládkovy). Finále si rozběhla opět podle sebe, první kolo měla za 26,16 a cílem proběhla za 54,94, s náskokem půldruhé sekundy. Je to krajský rekord dorostenek, letos v této kategorii nejlepší v ČR, třetí místo v pořadí žen všech dob v kraji po 54,54 Terezy Žížalové (SKP) z roku 2000 a 54,89 Heleny Dziurové (VS) z roku 1987! Na cílové fotografii je Manuel vpravo, za ní dobíhají Jana Piškulová (Břeclav) 56,43 a Veronika Brabcová (Ústí) 56,92.