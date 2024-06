V Ostravě probíhá mistrovství ČR juniorů a dorostu v atletice. První den zazářila dorostenka Nina Radová (Sokol ČB), která vybojovala bronzovou medaili na 100 překážek časem 13,79 (v rozběhu 13,86).

Atletika. Ilustrační foto | Foto: Zdroj: pixabay.com

Skvěle běžela i 300 m překážek, kde svůj rozběh vyhrála v rekordu mítinku 41,31 – o půl sekundy tím překonala svůj loňský krajský rekord.

Její bratr Michal tentokrát zůstal v dálce bez medaile, byl čtvrtý se 706.

Z dalších výkonů soboty: chůze dor. 5000 m 5. Ludmila Kozlová (PT) 29:54,53 – os. rek., tyč dor. 8. Jakub Binter (Sok) 396, 14. Rostislav Pivec (NV) 356, 15. Jan Šíla (Sok) 356, 1500 m dor. 4. Adéla Štefanová (Sok) 4:41,74, 6. Jan Hryzbil (Pí) 4:10,17 – os. rek., letos čtvrtý muž kraje, jun. 12. Marie Tichá (Sok) 4:57,12 – os. rek., dálka jun. 11. Tomáš Johaník (Sok) 624 (vítěz Petr Meindlschmid z Uh. Hradiště 790), dor. 8. Dorothea Pincová (VS) 544, 100 přek. dor. 5. Michala Běhounová (VS) 14,20 – os. rek., 100 m dor. 24. Tereza Kozáková (Pí) 12,68, 6. Martin Dušek (VS) 10,93, 16. Vojtěch Stříbrný (Sok) 11,27 – os. rek., 800 m 12. Nina Zajícová 2:21,28, 13. Tereza Říhová 2:21,42 – os. rek., 2. Filip Toul (ČD) 1:58,11 - postup, 20. Tomáš Čoka (Čéč) 2:03,17, oštěp jun. 11. Ondřej Nový (Čéč) 50,62, dor. 12. Lucie Ježková (Sok) 37,48, 300 přek. 11. Ema Albrechtová (Sok) 44,72, 400 přek. jun.1. Vojtěch Štika (Sok) 53,94 – os. rek., třetí muž kraje všech dob, 400 m dor. 1. Adéla Holubová 55,41 - postup, jun. 8. Klára Konfrštová (Pí) 57,79, 13. Lucie Bahenská (Sok) 58,61, 14. Daniel Beneš (Sok) 50,89 – os. rek.