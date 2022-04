Do krajského města se z Aktisu Praha vrací tyčkař Petr Urban (33). V roce 2010 uměl v tyči 465 cm, v desetiboji roku 2009 dal ještě jako závodník Čtyř Dvorů 5884 bodů. Do této TJ teď přestoupil, mj. s výkony 383 a 11,58 v kouli.

Nejlepší maratonec kraje David Vaš odešel ze Sokola ČB do svého tymdejvidu a s ním také závodníci Jihočeského klubu maratonců Jan Mügl a Veronika Šindelářová (půlmaraton 1:28:07). Z dalších přestupů: Antonín Kinšt (JH) do Nové Včelnice, Matěj Moravec (JH) do Sokola, žák Rostislav Pivec (JH) do Nové Včelnice (překážky, oštěp).

Krajský přebor ve vícebojích od staršího žactva po dospělé bude o víkendu v Nové Včelnici (sobota 13, neděle 10).

Velká cena Ostravy v plavání pd pátku do neděle bude dalším podnikem Českého poháru. Je k ní přihlášena řada Jihočechů - mladí, kteří uspěli na juniorském mistrovství republiky, tam dostanou v boji o krajské primáty další starší soupeře (Jan Beránek, Jakub Šolc, Jan Zástava, Lucie Furchová, Gabriela Trnková)…