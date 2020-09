Poslední rozloučení s Karlem Wolfem (78) bude v pátek 18. září od 8.30 na Otýlii, vzkazují si budějovičtí atleti 50.-70. let. Pamatují ho jako výtečného koulaře – jak jsme si dohledali, jako mladší dorostenec byl v roce 1957 druhý v kraji, dva roky nato ve starším dorostu už první s pozoruhodnými 14,45 metru šestikilovým náčiním („sedmičkou“ dokázal 12,74 a diskem 35,55), v roce 1960 měl v kouli jako lídr tabulky se 14,24 náskok na největší soupeře více než metr, a uměl všechno – byl třeba třetí v šestiboji… Ostatně v roce 1959 vévodil i jihočeské dorostenecké tabulce chodců! A tak vzpomínáme…

Krajský přebor ve vícebojích mladšího žactva a přípravek 19. září bude v Lomnici nad Lužnicí, nikoliv ve Veselí nad Lužnicí, kde pokračuje rekonstrukce stadionu.

Mistrovství Čech družstev mládeže v atletice bude v sobotu 26. září. Junioři a juniorky Sokola ČB pojedou na Slavii, dorostenci a dorostenky VS Tábor do Třebíče, starší žactvo do Bíliny (chlapci Sokola a Čtyř Dvorů, děvčata Sokola a VS).