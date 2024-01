Jihočeští atleti stále závodí v pražských halách. A daří se jim. Vozí i nejlepší výkony sezony.

V tyči se o ně postaral na Strahově při přeboru Vysočiny Tomáš Bačák se 441, ve Stromovce při přeboru Karlovarska na 60 m Petr Svoboda (oba VS) časem 7,14, v juniorské kouli na Strahově Libor Tupý se 13,15 metru.

Z výsledků - Stromovka: 60 m 12. Martin Dušek 7,26, 2. Kateřina Marušová 7,78 - druhá v kraji, 11. Barbora Cílková 8,08, 21. Lucie Chmátalová 8,27, 400 m 21. David Krejčí 55,68, 800 m 5. T. Čoka (Čéč) 2:02,01, 9. Jan Šustr 2:07,91, 1500 m 13. Matěj Homola 4:29,00, 60 přek. 10. Melánie Turková 9,61, koule 1. Pivcová (JH) 12,30, 10. Svoboda 10,75.

Každý dobrý výsledek v přípravě se cení, říká Lerch

Strahov: 60 m 9. Petr Molík 7,33, 3. Pavla Molíková (oba Mil.) 8,05, 5. Kateřina Tomášková (Sok) 8,18, dor. 4. Tereza Kozáková (Pí) 8,19, 200 m 9. Molík 24,40, 11. Jan Krizan (Sok) 24,97, 12. Ondřej Drnek (Čéč) 25,46, dor. 4. Kozáková 27,38, 1500 m 4. Barbara Kostková (Sok) 5:11,01, 60 přek. 9. Krizan 9,62, 1. Molíková 9,00, dorky 4. Kamila Knotkova (Sok) 9,53, výška 3. Knotková 145, tyč 10. Buřičová (VS) 301, dálka 2. Tomáš Jodl (Sok) 691, 3. Štěpán Pokorný (Mil.) 643, 3. Molíková 540, 5. Jana Hošková (VS) 491, trojskok 7. Pokorný 13,00 - os. rek., 8. Tomáš Johaník (Sok) 12,87, 10. Lenka Kollarová (Čéč) 10,35, koule 1. Kamila Kůtová (Be) 11,50, dor. 2. Knotková 9,88, jun. 1. Libor Tupý (Bech.) 13,15 - os. rek., pětiboj dor. 3. Knotková 2900.

Plavci začali mistrovství družstev

V českokrumlovském bazénu pořádal PlČB první - krajské - kolo mistrovství ČR družstev.

Z výkonů: 200 prsa Sofie Nezvalová 2:44,61, Linda Čeňková (obě JH) 2:48,60, Lucie Furchová (PlČB) 2:49,98, Anna Jirmusová (14, Tá) 2:50,13, Matouš Vojtěšek 2:34,17, Jan Jehlík (oba Pí) 2:34,84, 100 kraul Adéla Preislerová 59,39, Viola Válková (obě JH) 1:01,43, Kristýna Anna Veselá 1:03,19, Karolína Kubošková (obě PlČB) 1:03,99, Václav Novák a Jiří Václavík (oba PlČB) 53,50, Hynek Hrdlička (JH) 55,84, 200 motýlek Sára Doležalová 2:34,91, Hedvika Podruhová (obě Pl) 2:36,93, Čeňková 2:41,75, Jan Zástava (Pí) 2:07,86, Ondřej Zach (Pl) 2:10,26, 100 znak Simona Marešová (JH) 1:09,40, Furchová 1:10,44, Vítězslav Baďura (Pí) 1:05,19, Tobiáš Smažík (Pl) 1:07,46, Ondřej Škvor (Pí) 1:08,09, 400 PZ Nezvalová 5:27,36, Tereza Tučková 5:32,29, Adéla Kvěchová (obě Pl) 5:37,87, Jirmusová 5:39,44, Zástava 4:41,90, Šimon Michálek (JH) 5:06,56, 400 kraul Preislerová 4:45,14, Doležalová 4:52,76, Karolína Šindelářová (JH) 4:55,37, 1500 kraul Zach 15:59,74, Richard Bašta (Pí) 17:57,70, 4x100 PZ ženy JH 4:38,42, PlČB 4:46,77, muži Písek 4:10,60, PlČB 4:13,64, JH 4:19,87.

Odpoledne: 200 kraul Preislerová 2:09,42, Tučková 2:17,80, Válková 2:17,98, Václav Novák 2:00,97, Hrdlička 2:02,59, Michálek 2:03,57, 100 prsa Čeňková 1:17,00 (36,28), Nezvalová 1:17,01 (35,60), Jirmusová 1:19,36, Jehlík 1:09,54, Vojtěšek 1:11,20, Adam Kučera 1:13,54, 200 znak Furchová 2:29,17, Šindelářová 2:33,56, Smažík 2:21,98, Baďura 2:22,32, Jonáš Kešnar 2:22,54, 50 kraul Válková 28,26, Marešová 28,50, Veselá 29,48, Václavík 24,48, Novák 24,78, 100 motýlek Preislerová 1:09,49 (32,56), Marešová 1:09,64 (32,86), Doležalová 1:10,87, Zástava 58,06 (27,66), Václavík 1:00,18 (27,82), Novák 1:00,97, 200 PZ Furchová 2:32,14, Čeňková 2:34,52, Nezvalová 2:36,14, Kvěchová 2:36,87, Zástava 2:16,36, Jehlík 2:21,75, Kešnar 2:22,54, 800 kraul Tučková 9:47,38, Doležalová 9:53,38, Šindelářová 9:55,52, 400 kraul Zach 4:09,03 (2:05,56), Michálek 4:23,60, Hrdlička 4:24,15, 4x100 kral ženy JH 4:08,69 (Válková 1:02,22, finiš Preislerová 58,68), PlČB 4:16,17, Tábor 4:34,56, muži PlČB 3:40,36 (Václavík 53,61, finiš V. Novák 53,13), Písek 3:49,21, JH 3:52,16.

Družstva - ženy: JH 14 274, PLČB 13 607, Tábor 9599, Fezko 8852, muži: PlČB 13 185, Písek 13 085, JH 10 915, Fezko 8654.