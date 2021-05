Ligové soutěže začnou 22. a 23. května. V I. lize čeká družstva Sokola ČB kolo v Třebíči (dále 12. června Slavia, 3. července USK a 22. srpna Pacov), ve II. lize budou muži VS Tábor a ženy Čyř Dvorů závodit v Berouně, dále v Plzni, ve Vlašimi a na Sp. Praha.

V sestavách došlo ke změnám. Z přestupů zajímavě nazbrojily Čtyři Dvory, kam přestoupili běžci Jakub a Roman Budilové a sprintér Daniel Markvart z Veselí. Oddíl získal i řadu dalších kvalitních posil.

Několik elitních atletů bude hostovat ve vyšších soutěžích – například ve Škodě Plzeň dálkaři Tereza Babická, Tomáš Kratochvíl a sprintér Tomáš Němejc (všichni Sokol), v Olympu Adéla Záhorová (VS), v Dukle Jiří Polák (Sokol), v Pardubicích Marek Strnad (NV).

Sokol naopak posilují sprintéři – Matyáš Koška (21) z Dukly běžel letos v hale 60 m devětkrát pod sedm sekund, jeho oddílový kolega Ondřej Macík (20) na mistrovství ČR čtvrtku a dvoustovku 48,37 a 21,54, Jan Procházka (20, Plzeň) měl loni stovku 11,02, David Termer (19, Plzeň) uměl juniorský desetiboj na 6143 body, přicházejí Daniela Václavíková (18, Jeseniova) jako pátá juniorská trojskokanka se 11,57 (v sezoně sedmkrát přes 11 m) a Emílie Chrastinová (17, Příbram), letos čtvrtá v mistrovství ČR dorostenek v trojskoku (10,93). Muže posílí 20letý vrhač Jan Trnka z Plzně.

Z dalších hostování: Eliška Andrlová (NV) do VS, Jitka Bočkayová (SKP) do ČD, Jonáš Böhm (NB) do JH, Patrik Bouška (Chyš) do Veselí, Jiří Csirik (Pí) do ČD, Rudolf Ďorď (Blat) do ČD, Jana Drdová (Be) do Milevska, Kristýna Dvořáková (JH) do N. Včelnice, Pavel Fleischmann (Mil.) do Bechyně, Dominik Gysel (NV) do VS, Jáchym Hojný (NV) do Plzně, Filip Holoubek (NV) do Pacova, Martina Hubáčková (Be) do Milevska, Adéla Chválová (Pí) do Čéčovky, Tomáš Jelínek (JH) do VS, Nikola Ježková (NV) do Pacova, Kateřina Kabíčková (Be) do Milevska, Lucie Káplová (SKP) do ČD, Jan Kinšt (JH) do VS, Anna Kotounová (Be) do Milevska, Kristýna Koutná (NV) do ČD, Jan Kreisinger (Studenec) do ČD, Marek Krňanský (NV) do Pacova, Kateřina Kršková (NV) do ČD, Kamila Kůtová (Be) do Milevska, Markéta Lišková (Ves.) do VS, Nikola Musilová (NV) do Pacova, Matyáš Nečas (NV) do VS, Patrik Novák (NV) do Plzně, Zdeněk Pech (Pacov) do JH, Žaneta Pivcová (JH) do VS, Štěpán Pokorný (Mi) do VS, Dita Poslušná (NV) do ČD, Pavel Poslušný (NV) do Pacova, Josef Soukup (Studenec) do ČD, Jakub Strnad (NV) do Plzně, Ema Svědíková, Filip Svoboda a Johana Šímová (všichni NV) do Pacova, Denisa Šlechtová (Be) do Milevska, Libor Tupý (Be) do VS, Šimon Urbánek (NV) do Pacova, Soňa Vaníčková (NV) do JH, Simona Voráčková (NV) do Sokola, Zbyněk Zeman (NV) do VS.