17letá Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor po rozběhu za 12,25 vyrovnala ve finále stovky krajský rekord žen Kristýny Bažatové (Sok) z roku 2003 časem 11,89. Je to nový juniorský rekord. Foukal jí do zad přesně povolený vítr 2,0 m/s. Krajský rekord vytvořila i na 200 m, kde výkonem 24,14 zlepšila o 14 setin už 39 let starý čas milevské Jany Petříkové.