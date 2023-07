V mistrovství ČR do 22 let ve Vítkovicích dosáhli skvělých úspěchů jihočeští atleti.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Jíra

Michal Rada (16, Sokol ČB, trenér Jiří Couf) exceloval na 400 m překážek. Vyhrál rozběh v krajském rekordu mužů 52,08 a ve finále zvítězil dokonce v rekordu dorostu ČR 51,98, s náskokem 3,12 s, letos sedmým výkonem mužů ČR a splněným limitem na ME juniorů v Jeruzalémě.

Ve stejné disciplíně žen byla Nina Radová (16, Sokol) v rozběhu šestá v krajském rekordu dorostenek 60,15, třetím ženském výkonu roku v kraji, a ve finále byla čtvrtá se 60,50, za soupeřkami o 5-6 let staršími.

Suverénní byla Lurdes Gloria Manuel (18, VS Tábor, trenéři Šárka Chládková a Ratislav Šedina). Po vítězství v rozběhu za 55,53 vyhrála finále časem 52,31, letos třetím výkonem žen v ČR, prvním juniorským. Je to krajský rekord žen, který dosud držela Naděžda Tomšová ze Soběslavi z roku 1988 časem 53,14…

Adéla Holubová (16, Sokol, trenér Petr Bahenský) zvítězila v rozběhu na 800 m časem 2:12,26 a finále dokonce za 2:04,27, což je rekord mistrovství a samozřejmě i krajský (dosud 2:05,83 Lucie Sekanové z roku 2010). Je druhou dorostenkou ČR všech dob.

Medaile si vybojovali i další Jihočeši. Tomáš Jelínek (Sok) byl druhý ve výšce ve svém nejlepším výkonu sezony 209, David Jodl (Sok) třetí v dálce se 720 a Barbara Kostková (všichni Sokol) třetí na 3000 m se 11:15,98.

Z dalších výsledků: 100 přek. 9. Nela Nikodemová (Sok) 14,24, 12. Pavla Molíková (Mil.) 14,54, 100 m 12. Nikola Ježková (NV) 12,18,19. Barbora Cílková (VS) 12,48, trojskok 9. Daniela Václavíková (Sok) 11,71, 400 m 8. Klára Konfrštová (Pí) 57,01 - čtvrtá v kraji, 19. Lucie Bahenská (Sok) 59,12, tyč 6. Pavla Buřičová (VS) 348 - čtvrtá všech dob, 400 m 15. Filip Holoubek (NV) 49,56 - os. rek., 800 m 8. Petr Lukš (Sok) 1:55,09 (r 1:54,50), 1500 m 4. Marek Strnad (NV) 4:00,26 (67,94 - 2:15,38), koule 5. Marek Marvan (VS) 14,26 - os. rek., 6. Kamila Kůtová (Be) 12,36 - os. rek., 3000 m 7. Tereza Buštová (Sok) 12:31,76, 5000 m 14. Ondřej Kohout (Chyš) 16:05,45, 400 přek. 14. Tereza Babická (Sok) 62,06 (SB), 17. Johana Šímová (NV) 63,02, 22. Nela Šteierová (Sok) 64,44, výška 7. Julie Kotalíková (VS) 166, dálka 8. Nikodemová 575, 11. Molíková 559.

Ondřej Zach plaval o medaili v maratonu

V závěrečných dnech mistrovství ČR mužů a žen v plavání v Podolí byl z Jihočechů nejblíž k medaili Ondřej Zach, který na 1500 kraul skončil čtvrtý ve svém letos druhém nejlepším čase 16:03,85, jen tři sekundy za bronzovým Chocholatým.

Finále na 200 motýlek si zaplaval Jiří Václavík a byl sedmý se 2:08,75, letošním nejlepším čase v kraji. Sedmý byl také na poloviční trati, kterou zdolal za 57,83.

Finále na 100 prsa uniklo o setinu Sofii Nezvalové - v semifinále byla devátá za 1:14,09.

Z dalších výkonů: 200 motýlek 11. Podruhová 2:34,02, 15. Marešová 2:38,02, 31. Josef Kešnar 2:21,89, 1500 kraul Matoušek 16:55,66, 200 znak 16. Marešová 2:34,21, 100 prsa semifinále 12. Čeňková 1:15,05, 50 znak 40. Furchová 34,16, 400 PZ 12. Marešová 5:22,40, 40. Čeňková 5:44,86, 33. Kešnar 5:10,05, 200 kraul 21. Preislerová 2:13,48, 31. Matoušek 2:02,70, 41. Václavík 2:04,56.