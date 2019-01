České Budějovice - Helena Dziurová – Fuchsová, která první tři týdny zimní přípravy v Dynamu povede kondiční tréninky, je s jihem Čech pevně spjata.

Helena Fuchsová se na svou misi v Č. Budějovicích těšila. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Je rodačkou z Tábora, dětství prožila v Plané nad Lužnicí, kde až do 5. třídy chodila na základní školu, poté přešla do sportovní školy v Táboře, kde začala i s atletikou.

Jak jste se k trénování budějovických fotbalistů dostala a co na ně máte nachystáno?

Najal si mě pan František Straka. Dala jsem do kupy tréninkový plán, který podle mého soudu odpovídá kondiční přípravě. Franta Straka se svými asistenty v něm udělal drobnější úpravy a teď podle něj ty tři týdny pojedeme. Bude tam vytrvalost, rychlostní i speciální, posilování, kondiční cviky v tělocvičně. Budu s nimi dělat kompenzační cvičení, aby neměli problémy se zády. Bude tam prostě všechno, co se dá v atletice udělat.

Jak dlouho vaše mise na jihu Čech potrvá?

Tři týdny. Pan Růžička ze Slavie mě z hokeje na měsíc uvolnil a tři týdny z toho věnuju klukům z Dynama.

Ještě si někdy zaběháte?

Bohužel ne. Nemám na to tolik času, protože celý den a celou svou duší se věnuji hokejistům. Těch pětadvacet hráčů, co ve Slavii je, mi dá dost zabrat. Jsou na mne strašně hodní, ale zabrat mi dávají…

Na fotbalisty se taky těšíte?

Těším a moc. Určitě to bude změna, ale přiznám se, že po těch třech týdnech se budu zase těšit na ty svý kluky ve Slavii. Stejně se pak budu ale těšit zase sem.

K jižním Čechám máte stále blízko?

Samozřejmě, jsem z Plané nad Lužnicí, mám tu plno známých a je možné, že se s nimi i potkám. Už se na ně těším.