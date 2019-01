Kdyně - Atletka Sokola ČB podávala v halové sezoně výtečné výkony, do své sbírky přidala dvě medaile z MČR, v krosu vybojovala dokonce titul.

Dvě jihočeské závodnice na stupních vítězů. Na nejvyšším stupínku si užívala vítězný pocit Lucie Sekanová ze Sokola ČB, druhé místo patří Lence Všetečkové. | Foto: Deník

Mistrovství ČR v přespolním běhu vyhrála Lucie Sekanová (20, Sokol ČB, trenér Petr Bahenský). Tuto příjemnou zprávu jsme přinesli už v pondělníku. Mezi juniorkami obhájila vítězství z loňska, navíc vystoupala na nejvyšší stupínek mezi ženami. Talentovaná atletka po návratu z Kdyně ochotně odpověděla na dotazy Deníku.



Blahopřejeme k vítězství, máte ve své sbírce velmi cenný titul z krosu, jaký to byl závod?

Měla jsem problém s kotníkem,moc mi pomohla paní Scheichlová, a tak jsem mohla do závodu nastoupit.



Zdravotní problémy se neprojevily?

Nakonec kotník naštěstí držel pěkně.



Vyhrála jste přespolní běh, to je atletická disciplína, která podle odborníků patří k nejnáročnějším…

Trať byla docela náročná, ale ne tak jako minulý rok. Byla jsem s ní letos spokojená. Nebyla ani moc blátivá. Bláto bylo jen místy.



Na stupních vítězů jste se sešly s bývalou týmovou kolegyní Lenkou Všetečkovou, co jste si povídaly?

Řekli jsme si , „ahoj sestro sokolská,“ bylo to pěkné.



Konkurentky na vás neměly?

S Lenkou jsme udávaly tempo závodu, které nám krásně vyhovovalo. Nakonec se rozhodlo před začátkem posledního kola.



Vy společně také trénujete, že?

Byly jsme spolu na soustředění na Šumavě a trénovaly jsme právě na tento kros, který se nám vydařil.



Nominovala jste se na ME do Dublinu, těšíte se?

Těším. Nominace na mistrovství Evropy v krosu byla hlavním cílem po hale. Chtěla jsem vyhrát kategorii do dvaadvaceti let a nakonec se mi podařilo vyhrát i ženy. Ale na prosincovém mistrovství Evropy poběžím v kategorii žen do dvaadvaceti let.Už se s trenérem těšíme.



Můžete se v kvalitní evropské konkurenci prosadit?

Těžko odhadovat. Je to zase něco jinačího než mezi juniorkami. Mezi ženami budu prvním rokem. Snad se mi podaří nějaké pěkné umístění.

Určitě ho řadím mezi mé cíle. Je u mě v tomto roce na třetím místě. Prvním cílem je mistrovství Evropy do dvaadvaceti let na dráze, druhým mistrovství Evropy ženských družstev. Na tyto dvě velké akce se musím nominovat.



Jaké máte nejbližší plány?

Odjíždíme s trenérem a s pár běžci ze skupiny na přípravu na dráhu do italského Melaga,budeme se připravovat na plnění nominačních kriterií pro obě Evropy.



V hale vám z MČR patří dvě stříbrné medaile, takže spokojenost?

Byla jsem spokojená. Dala jsem si osobní rekordy skoro na všechny tratě a na mistrovství jsem běžela poprvé v halové sezoně tři kilometry a chtěla jsem si na této trati dát také osobní rekord. Bohužel to nevyšlo o vteřinu. Ale jsem spokojená se dvěma stříbrnými medailemi.