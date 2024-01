Královnou jihočeského sportu je atletka. Lurdes Gloria Manuel. Odpovídá s úsměvem. Přesně ví, co chce. Proto je nejlepší. Proto vyhrála anketu Nejúspěšnější sportovec Jihočeského kraje.

Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku Jihočeského kraje. Královnou mezi sportovci za rok 2023 je atletka, teprve osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor | Video: Deník/ Kamil Jáša

Královnou mezi sportovci Jihočeského kraje za rok 2023 je atletka. Teprve osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor, která se stala vítězkou 59. ročníku ankety Deníku, Krajského úřadu Jihočeského kraje a České unie sportu.

Lurdes Gloria Manuel je juniorskou mistryní Evropy v běhu na 400 metrů. Stříbrnou medaili vybojovala na mistrovství České republiky. Ocenění si moc váží. Tady je první rozhovor s královnou jihočeských sportovců roku 2023.

Jaký pro vás byl rok 2023?

Určitě byl naplněný různými zkušenostmi. Byl naplněný i emocemi.

Pozitivními?

Celý rok byl náročný, celkem i stresující. Myslím, že jsem to zvládla. Jsem ráda, že se mi ten rok tak povedl.

Proč rok 2023 považujete za úspěšný?

Odehrály se různé závody, které bych ohodnotila kladně.

Je pro vás úspěch v anketě Nejúspěšnější sportovec roku odměnou?

Určitě to je motivace. Je to hezká tečka na závěr celé sezony.

V anketě bylo zastoupeno víc sportů, který je vám nejblíž?

Vůbec to nevím. Atletiku dělám už přes deset let. Vůbec nemám ponětí, kam by mě zavedlo, kdybych se věnovala jinému sportu.

Jak vůbec vnímáte ankety, kde se sešly velké osobnosti, ve kterých se srovnávají nesrovnatelné výkony?

Pro každého sportovce je to hezké ukončení sezony. Můžou se hezky obléct.

Na dráze nebo v hale nejste hezky oblečení?

Tak jsem to nemyslela. Neříkám, že ve sportovním nevypadají dobře. Každý sportovec si ale na slavnostním vyhlášení může užít elegantní styl.

Co považujete z vrchol roku 2024?

Mám víc závodů, které by mohly být vrcholem. S trenéry se stále ještě rozhodujeme.

O čem konkrétně debatujete?

Co určíme za závody. Mám tam mistrovství světa juniorů, jsou tam nějaké haly. Uvidíme. Samozřejmě je tam i olympiáda, ale to předbíhám. Ještě mám čas.

No, bylo by úžasné, kdybyste předběhla své soupeřky a nominovala se na OH do Paříže. Je to reálná věc?

Spíš to mám výhledově. Možnost nominovat se už do Paříže je, ale není to nic stoprocentního. Nechci to zakřiknout. Zatím.