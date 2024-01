Účast na olympijských hrách je snem. Vyjde to už v tomto roce? Nebo spíš Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor myslí na rok 2028, kdy dějištěm olympijských her budou USA? "Vítězství v anketě je pro mě veliká čest," zářila po obdržení plakety za první místo v populární anketě. "Nečekala jsem, že za rok 2023 tuto anketu vyhraju." Jenže mezi porotci nasbírala nejvíc hlasů.