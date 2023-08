V atletické II. lize žen v Pacově dnes dovršily VS Tábor vítězné tažení touto soutěží. Tentokrát musely úporně bojovat s Královskými Vinohrady. Muži stejného oddílu nestačili na Šk. Plzeň a Sp.Praha.

Atletika. Ilustrační foto | Foto: Zdroj: pixabay.com

Z výsledků vyniká osobní rekord Pavly Buřičové (VS) v tyči 360, čtvrtý výkon v kraji všech dob. Z běžců si osobní rekordy v těžké kombinaci 800 a 1500 m vytvořil Ondřej Kohout (Chyšky) na 4. a 2. místě časy 1:59,13 a 4:04,89 (letos 3. v kraji), výškařky VS Tábor obsadily první tři místa (Julie Kotalíková 172, Lada Doležalová 172, Kateřina Kolací 166 - os. rek.). Martin Dušek (16) a Barbora Cílková (19) z VS vyhráli stovku za 11,23 a 12,70, Barbora Havlíčková 3000 m časem 10:53,11 a byla druhá na 1500 m za 5:10,21, Pavla Molíková (Mil.) zvítězila na 100 přek. za 15,03 a v dálce s 539, v trojskoku zvítězil Daniel Kubec výkonem 13,40, koulař Marek Marvan vyhrál osobním rekordem 14,38 a Michal Černý oštěp s 56,64, čímž zlepšil svůj letošní nejlepší výkon o tři a půl metru.

Z dalších výkonů: 100 m 4. Klára Konfrštová 13,19, 5. Molíková 13,21, 200 m 2. Dušek 23,07, 4. Cílková 26,27, 5. Konfrštová 26,41 - os. rek., 400 m 5. Filip Toul 52,38, 8. Jakub Škrdleta 53,45, 8. Sára Nosková 64,70, 800 m 2. Toul 1:58,18, 3. Škrdleta 1:58,78, 3000 m 3. Pavel Brlica 8:52,66, 5. Petr Hošna 9:04,97, 2. Natálie Brlicová 10:55,13, 5. Anna Hrabáková 11:34,22, 100 přek. 2. Melánie Turková 16,80, 400 přek. 10. Jakub Skuček 64,60, výška 3. Štěpán Pokorný 181, 5. Jan Kabíček 178, tyč 11. Rostislav Pivec (15) 320, Urs Gysel 300, dálka 2. Pokorný 633, 6. Steinke 612 - os. rek., 7. Daniel Kubec 511, trojskok 1. Kubec 13,40, 2. Pokorný 13,25, 4. Marek Volf st. 12,67, 7. Votava 12,03, 2. Kotalíková 10,60, 4. Jana Hošková 10,27, 6. Petra Holá 9,88 - os. rek., koule 2. Žaneta Pivcová 12,27, 3. Kamila Kůtová 11,99, 6. Alena Kvasničková 11,14, 8. Dita Poslušná 10,73, 5. Marek Bakula 13,33, disk 6. Lenka Baronová 30,66, 7. Kvasničková 30,62, 8. Kůtová 30,23, 7. Bakula 35,74, 8. Černý 33,89, 9. Marvan 33,61, kladivo 7. Rypáčková 34,13, 8. Tereza Šestáková 32,43, 3. Václav Toman 44,52, 7. Marvan 39,72. oštěp 2. Jan Kabíček 52,29, 5. Vojtěch Rodr (19) 47,81 - os. rek.

Muži: Šk. Plzeň 287, Sp. Praha 223,5, VSTábor 184, Vlašim 155, Čt. Dvory 152,5, Olymp 149, Pacov 91, Klatovy 80, ženy: VS 211, Kr. Vinohrady 209,5, Čáslav 166, Sp. Praha 163,5, Čt. Dvory 163, Stříbro 154, Šk. Plzeň 107, Klatovy 107.