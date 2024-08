Christopher Nymburg 9:37,89, 4. Magda Zajícová 21:14,09, 100 přek. 2. Michaela Běhounová 15,08, 400 přek. 7. Jan Šustr 63,07, 8. Jakub Skuček 64,21, 3. Anna Borová 69,36, 4x400 m ženy 3. VS 4:23,78, výška 8. Jan Sobotka 172, 1. Julie Kotalíková 163, 3. Tereza Čápová 160 – SB, 5. Kateřina Kolací 160, 8. Adéla Gregorová 154, tyč 2. Tomáš Bačák 405, 1. Pavla Buřičová 303, dálka 3. Dorothea Pincová 520, trojskok 1. Běhounová 11,05 (reg. 10,55), 3. Čápová 10,63 – os. rek., 4. Lucie Blažková 10,48, 5. Nela Vybíralová 10,24, koule 2. Marek Marvan 14,35, 5. Marek Bakula 13,06, disk 4. Bakula 36,42, 9. Marvan 32,31, kladivo 1. Eliška Krajčová 53,28, 2. Tomáš Svoboda 48,74, 4. Marvan 39,54 – SB, oštěp 8. Silvie Julie Fizíková 31,09, 7. Jakub Pfeferle 46,01 – os. rek., 10. Bačák 38,77. Družstva: muži Sp. Praha 221,… 6. Sparta 143, 7. Čt. Dvory 125, 8. Vlašim 73, 9. VS 72, ženy Jihlava 230, Sp. Pha 216, VS 187… 8. Sparta 43, 9. Čt. Dvory 40.