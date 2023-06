16letá svěřenkyně Petra Bahenského Adéla Holubová (Sokol ČB) úžasně ovládla závod dorostenek na 800 m při mistrovství ČR v atletice na Julisce.

Takhle vyhrává republiku Adéla Holubová! Cílové foto. | Foto: ČAS

Po sobotním bezpečném vítězství v rozběhu v čase 2:08,55 excelovala i v nedělním finále. Byla první na pásce po 400 metrech za 61,55 a mezičasem 1:33,87 na 600 metrů vytvořila nový krajský rekord dorostenek, o sekundu lepší, než kolik byl její loňský výkon! V cíli byla za 2:07,47 s náskokem 3,2 sekundy na druhou, tři pronásledovatelky vytáhla k osobním rekordům…

Nina Radová (Sokol, trenér Jiří Couf) zvítězila na 300 překážek za 41,82, což je letos nejlepší čas v ČR a druhý dorostenecký všech dob po loňských 41,49 plzeňské Dzurové. Krajský rekord Terezy Babické z roku 2018 zlepšila o 57 setin sekundy. Šestá ve finále byla Ema Albrechtová (Sok) za 44,29. Michal Rada zaběhl na této trati dokonce nový rekord ČR, když časem 36,18 překonal pět let starých 36,32 sparťana Pechara. Krajský rekord Tomáše Havla 38,23 Michal vymazal dokonce po 24 letech.

Barbara Kostková (Sokol ČB, trenér Petr Bahenský) vybojovala bronzovou medaili juniorek na 3000 m překážek v osobním rekordu 11:09,63, kterým je v historické tabulce nejlepších žen kraje šestá. Své osobní loňské maximum zlepšila o 36 sekund.

O tom, kolik ji závod stál sil, snad nejlépe vypovídá, že druhý den, na hladké trojce bez vodního příkopu a překážek o výšce 76,2 cm byla jen o pět sekund pomalejší a časem 11:04,19 skončila třináctá.

Po medaili sahala na 3000 m také Adéla Štefanová (trenér rovněž Bahenský), dorostenka Sokola, v sobotu bronzová na 1500 m. Nedělní závod doběhla jako druhá 16letá na celkovém čtvrtém místě v osobním rekordu 9:53,81, což je druhý nejlepší výkon 16leté v kraji všech dob po 9:53,29 rekordmanky Lenky Všetečkové z haly roku 2000. Ta v oné sezoně běžela na otevřené dráze nejlépe 10:01,85…

Medaili na 3000 m zmeškal o 1,27 setin sekundy Antonín Kinšt (NV), čtvrtý dorostenec časem 9:12,32 (2000 m 6:23,91).

Čtvrtým mužem kraje všech dob na 400 přek. je od neděle Vojtěch Štika (Sokol), čtvrtý ve finále juniorů za 54,26. Ve finále dorostenců na 200 m byl Martin Dušek (VS) jako třetí 16letý sedmý výkonem 22,84 (v rozběhu 22,73 - os. rek., letos druhý muž kraje). Sokol ČB vybojoval poslední den ještě jednu broznovou - juniorky v sestavě Bahenská, Holubová, Šteierová, Albrechtová byly na 4x400 m třetí časem 3:52,32, jen půl sekundy za Slavií.

Z dalších výkonů: jun. 14. Petr Svoboda (VS) 39,16, 2000 m přek. 10. Magdaléna Šimánková (Sok) 7:42,05 - os. rek., 3000 m přek. jun. 11. Tereza Buštová (Sok) 12:10,06, 12. David Pikl (ČD) 10:27,89 - os. rek., výška jun. 5. Tomáš Jelínek (Sok) 195 (svých základních 186 zdolal až na 3. pokus), dor. 6. Kateřina Kolací (VS) 160, 400 m jun. 14. Lucie Bahenská (Sok) 59,98, dor. 8. Klára Konfrštová (Pí) 58,32, 4x100 m dorostenky 12. VS Tábor 49,99, koule jun. L. Tupý (Be) 13,68 - os. rek., dor. 7. Andrea Rypáčková (VS) 12,46 (druhá 16letá v závodě) - os. rek., trojskok jun. 13. Tomáš Johaník (Sok) 12,72.

Z plavců byl v neděli bronzový znakař Ondřej Škvor

Druhý den mistrovství ČR staršího žactva v Plzni ozdobil Jihočechům Ondřej Škvor z Písku třetím místem na 100 m v čase 1:06,39. Desátý byl Vítězslav Baďura (1:08,45). Na 200 PZ zabral Matouš Vojtěšek bronz časem 2:23,55.

Z dalších výsledků: 100 kraul 10. Vojtěšek (Pí) 58,63, 15. Jehlík 59,63, 200 znak 13. Škvor 2:39,38, 4x50 PZ 8. Písek 2:07,22, 200 PZ 16. Jehlík 2:31,13, 200 kraul 14. Vojtěšek 2:11,72, 16. Bašta 2:12,49.

Druhý den mistrovství ČR 12letého žactva v Mladé Boleslavi se Jihočeši "obešli" bez medailí. Nejúspěšnější byla Izabela Bočková (JH), pátá na 400 PZ 5:52,27 a šestá na 200 znak 2:40,17. Jakub Valentík z Písku byl šestý ve znaku 2:36,62, Daniel Gorbach (KIN) osmý na 400 PZ 5:52,50, jinak plavci našich oddílů pobírali umístění ve druhých desítkách: 200 znak 14. Gorbach 2:47,08, 100 motýlek 10. Jan Toul (PlČB) 1:19,87, 14. Valentík 1:22,63, 100 kraul 12. Valentík 1:07,28, 15. Jan Zábranský (Pl) 1:08,27, 400 PZ 12. Toul 6:10,18.